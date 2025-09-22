Bilbao celebrará el Día de Miguel de Unamuno el 29 de septiembre con una ofrenda floral y un concierto con sus poemas

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao celebrará el próximo día 29 el Día Institucional dedicado a la figura del escritor Miguel de Unamuno, en el 161 aniversario del nacimiento del ensayista. En la plaza que lleva su nombre se realizará una ofrenda floral y en la biblioteca de Bidebarrieta tendrá lugar un concierto lírico en el que se interpretarán varios de sus poemas musicalizados.

Según ha informado el consistorio en una nota, la jornada dedicada al homenaje del escritor bilbaíno tiene como objetivo "difundir la obra y la vida del célebre ensayista".

Además, en 2025 se cumplen 80 años de la llegada de Miguel de Unamuno a Hendaya, el 22 de agosto de 1925, uno de los hitos que marca el inicio del exilio del escritor, que duró cinco años, ha recordado el Ayuntamiento.

La ofrenda floral para homenajear al escritor, filósofo y pensador bilbaíno en su Día Institucional se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, a las 10.30 horas, en la Plaza Unamuno y estará presidido por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

Bidebarrieta Kulturgunea acogerá a partir de las 19.00 horas del día 29 el concierto lírico "El mundo entero es un Bilbao más grande", ofrecido por el Dúo Arcadia, integrado por la soprano Inés Cortés y el compositor y pianista Yónatan Sánchez.

Durante la actuación se interpretarán varios poemas de Unamuno musicalizados, al mismo tiempo que se proyectarán los versos para que los asistentes pueda seguirlos tanto en la lectura como en la interpretación musical.

El programa del concierto se estructura en tres partes: el Ciclo a Bilbao, que reúne siete poemas conectados con la infancia de Unamuno y su relación con Bilbao; el Ciclo a Teresa, inspirado en el libro "Teresa: rimas de un poeta desconocido", que refleja los sentimientos que el autor volcó en su obra; y otros poemas, con dos textos que enmarcan la trayectoria vital del autor: "Al perro Remo", un retrato cercano y cotidiano de su compañero en el exilio, y "Morir soñando", escrito en diciembre de 1936, pocos días antes de su muerte, donde el pensamiento se confunde con la última respiración.

Las invitaciones previas ya se han agotado en la web de Bilbao Kultura, pero Bidebarrieta Kulturgunea ha reservado 27 entradas que se podrán recoger el mismo día del concierto en la instalación municipal.

Por otro lado, el consistorio ha presentado también los ensayos ganadores del Premio de Ensayo Miguel de Unamuno de 2024. En euskera el premio fue para Mitxelko Uranga por "Emognosia". En castellano el galardón lo obtuvo "Paradigmas migrantes. Experiencias y estéticas migratorias de mujeres", de Jorge Fernández Gonzalo.

El Premio de Ensayo Miguel de Unamuno es uno de los tres certámenes literarios que cada año convoca el Ayuntamiento de Bilbao, que se enmarca en el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2023. La publicación de los ensayos ganadores se ha realizado a través de las editoriales Erein Argitaletxea y Ediciones Beta.