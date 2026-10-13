Bilbao colabora con la próxima caravana de apoyo a la población refugiada del Sáhara en los campamentos de Tindouf

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha firmado un convenio de colaboración, tras su aprobación en Junta de Gobierno, por la cantidad de 35.000 euros con la Federación de Asociaciones Vascas Amigas con el Sahara para apoyar la XXIII Caravana que saldrá de Euskadi en marzo de 2027 con destino a los Campamentos de población refugiada Saharaui de Tindouf, Argelia.

En un comunicado, el Consistorio ha recordado que la Federación de Asociaciones Vascas Amigas con el Sahara trabaja en el ámbito de la solidaridad, los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo con el Pueblo Saharaui.

Según ha apuntado, el Ayuntamiento de Bilbao y la Federación cuentan con una "prolongada experiencia de colaboración mutua" con la financiación de las distintas caravanas vascas Solidarias "Alimenta una esperanza" a través de subvenciones en los últimos 17 años.

El Consistorio ha indicado que, a pesar de implementar proyectos de producción de alimentos (pequeñas huertas, una granja avícola, ganado camellar y caprino), el desierto no produce suficiente alimento para toda la población refugiada.

La mayor cantidad de alimentos necesaria se recibe a través de ayuda humanitaria, por parte de agencias internacionales como ACNUR o PAM, y a través de la solidaridad de la sociedad civil que envía caravanas de ayuda alimentaria.