Bilbao colabora con el proyecto "Bizkaian Sokatira Landuz" para expandir el programa a centros educativos de la Villa

BILBAO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao colabora con el proyecto "Bizkaian Sokatira lLanduz", impulsado por la Federación Vizcaína de Juegos y Deportes Vasco con el objetivo de expandir el programa, que fomenta la práctica de la sokatira, a los centros escolares de la Villa, para crear cantera y dar a conocer esta modalidad deportiva que combina deporte, cultura y tradición.

La concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta, ha participado este martes en el acto de presentación de los logros y novedades del proyecto "Bizkaian Sokatira Landuz", que ha tenido lugar en Bilboko Herri Kirol Zentroa, ubicado en el polideportivo municipal de Txurdinaga.

Impulsado por la Federación Vizcaína de Juegos y Deportes Vascos, el proyecto "Bizkaian Sokatira Landuz" tiene como objetivo promover la sokatira en los centros educativos de Bizkaia para crear cantera y acercar el deporte a la juventud vizcaína.

Uno de los retos para esta nueva etapa es ampliar su implantación en nuevos centros escolares de Bizkaia y expandir el programa a Bilbao. Esta apuesta supone una oportunidad para la promoción e impulso de la sokatira.

En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao cuenta con Bilboko Herri Kirol Zentroa, el primer centro de entrenamiento profesional de deporte rural vasco de Euskadi. Este equipamiento, además de contar con un espacio propio para la sokatira, cumple el objetivo de convertirse en centro de referencia en el desarrollo y profesionalización del deporte rural vasco.

"Bizkaian Sokatira Landuz", en su primer curso 2024-2025, contó con un total de 605 alumnos y alumnas y, este pasado curso 2025-2026 ha contado con la participación de 1.615 jóvenes.

La creciente evolución de este proyecto ha permitido ampliar los objetivos del programa para avanzar en la profesionalización y fortalecer la base de la sokatira vizcaína y garantizar el relevo generacional de esta modalidad deportiva que sitúa a Euskadi entre los grandes referentes a nivel internacional, según ha destacado el consistorio.

Una de las claves de éxito de este proyecto es la implicación directa de los clubes de referencia del territorio en esta modalidad que une deporte, cultura y tradición: Abadiño, Gaztedi (Laukiz) y Goiherri (Erandio). Los tres son los encargados de acercar la sokatira a los centros escolares de Bizkaia y, al mismo tiempo, impulsar la formación deportiva.