Bilbao comienza en febrero las obras para la nueva comisaría en Santutxu con 1.165.000 euros de presupuesto

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao iniciará la próxima semana las obras de adecuación de las instalaciones para albergar la nueva Inspección Vecinal de Santutxu en un local situado en el número 27 de la calle Santutxu, adquirido por el Consistorio por 1.501.000 euros, y en cuya remodelación invertirá 1.165.000 euros.

Según ha informado el ayuntamiento en un comunicado, la nueva comisaría se instalará en unas dependencias de 485 metros cuadrados, anteriormente fueron utilizadas por una entidad financiera, distribuidas en dos plantas.

La planta baja, a ras de calle, cuenta con una superficie de 255 metros cuadrados y estará destinada a la atención a la ciudadanía, mientras que el sótano, que contará con 230 metros cuadrados, se dedicará a espacios de uso interno de la Policía Municipal.

Para adaptar el inmueble a su nuevo uso, el proyecto contempla una reforma integral del interior del edificio, que incluirá modificación de su distribución actual, renovará gran parte de los acabados de fachada y sustituirá por completo las instalaciones de fontanería, climatización, telecomunicaciones, seguridad, electricidad e iluminación.

Las obras, que se estima culminen en el plazo de diez meses, supondrán una inversión municipal de 1.165.000 euros, y está previsto que la nueva Inspección Vecinal de Santutxu pueda abrir sus puertas al público en el primer cuatrimestre de 2027.

Esta actuación se enmarca en el modelo de policía vecinal, de proximidad, comunitaria y descentralizada impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao desde el Pacto de Seguridad firmado en 2018 y reforzado tanto en el Plan de Mandato 2023-2027 como en la extensión del Pacto suscrita en julio de 2024.