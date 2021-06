Bilbao se compromete a implementar "con la máxima celerida" las medidas de desescalada

PP pide instar al LABI a revisar porcentajes de los aforos para eventos culturales y deportivos, "especialmente" para las corridas de toros

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se compromete a implementar "con la máxima celeridad posible" las medidas de desescalada que en cada momento apruebe el LABI en relación a la celebración de actos culturales y deportivos, pero en ningún momento cuestionará sus decisiones basadas en "criterios técnicos".

El pleno de este jueves ha debatido una moción del PP en la que solicitaba instar al Lehendakari, Iñigo Urkullu, como director único del LABI a que revise los porcentajes de los aforos autorizados, eliminando el número máximo de personas permitidas en eventos relacionados con la cultura y el deporte.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno que compromete al Ayuntamiento a implementar "con la máxima celeridad posible" las medidas de desescalada que en cada momento apruebe el LABI en relación a la celebración de actos culturales y deportivos

La portavoz del PP, Raquel González, ha señalado que, en la actualidad, los aforos establecidos, "sin distinguir si es al aire libre o no", hace en muchas ocasiones "inviable" la celebración de los eventos y "ahoga al mundo de la cultura". A su juicio, "el baile de los aforos es complicado de entender, y más complicado aun de asumir para todos los bilbaínos que viven de espectáculos culturales".

Por ello, ha pedido al LABI que "revise con celeridad los aforos y las restricciones" fijadas para los espectáculos y que el Ayuntamiento de Bilbao los aplique e incentive, sobre todo en relación a las corridas de toros "especialmente", sector que "da vida a muchas familias" y porque están "sufriendo mucho más que las pequeñas obras de teatro que ya se están empezando a hacer".

La portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, ha considerado de "sentido común" que desde este Ayuntamiento se vayan implementando "con la máxima celeridad posible las medidas que en cada momento apruebe el LABI en relación a la celebración de actos culturales y sociales".

"Podremos estar a favor o en contra de las medidas que se vayan adoptando en el LABI o podremos cuestionar en mayor o menor medida el propio funcionamiento o composición del LABI, pero consideramos que las medidas a adoptar en cada momento deben decidirse en los órganos competentes y sobre todo deben respetarse", ha afirmado.

Viñals ha insistido en transmitir "un mensaje de prudencia" y en recordar a los bilbaínos que "aún seguimos en emergencia sanitaria y que, aunque la situación es mejor gracias a la vacuna, es importante seguir cumpliendo las medidas sanitarias que se nos indiquen".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia, ha asegurado que su grupo comparte la preocupación por la situación que atraviesa el sector cultural, pero ha considerado que la moción de los populares les lleva a pensar que "únicamente, o por lo menos mayoritariamente, lo que les preocupa es la plaza de toros de Vista Alegre", que, "por mucho que se flexibilicen las medidas derivadas de la pandemia, tenemos serias dudas de que ello ayude a la situación de la plaza que, ya antes de la pandemia, estaba de capa caída".

En cualquier caso, ha afirmado que la moción presentada ha quedado desfasada tras la aprobación de las nuevas medidas del LABI el pasado 19 de junio, en la que, entre otros aspectos, el máximo de personas para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo se fija en 600 personas en interior y 800 en exterior.

El concejal de Cultura, Gonzalo Etxebarria, ha precisado que "el LABI es el órgano decisor de esas cuestiones" y ha destacado que el LABI tiene "un soporte técnico y una capacidad de acceso a datos de evolución de pandemia que nosotros no tenemos, por lo que nos fiamos totalmente del criterio del comité asesor del LABI y de las decisiones que tome el plenario de eso órgano".

Como ayuntamiento, ha añadido, "a lo que estamos obligados por el principio de colaboración y lealtad institucional es, en tanto y cuanto el LABI vaya adoptando medidas en la denominada desescalada, con la mayor celeridad posible ir adaptándolas al ámbito municipal", con una implementación "eficaz y rápida".

"Lo que no vamos es, ni a cuestionar la decisión del LABI fundamentada en criterios técnicos, ni vamos a pretender que Bilbao sea una isla, no ya a nivel de país, sino a nivel global donde la pandemia no esté afectando", ha subrayado, para censurar que la iniciativa del PP "haya quedado reducida a la defensa de los astados".