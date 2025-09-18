Bilbao concluye las obras de mejora del frontón de Altamira con una inversión total de 38.200 euros

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha concluido las obras de mejora del frontón de Altamira, que han supuesto una inversión de 38.219,45 euros, según ha informado en un comunicado el consistorio.

La intervención, realizada en las últimas semanas, ha abarcado la limpieza de las superficies, así como su pintura y tratamiento, y se ha procedido al arreglo de los suelos, gradería y alzados.

En ese sentido, ha limpiado las diferentes superficies del frontón y renovado la pintura y tratado todas ellas con resinas de polimerización.

Además, se ha aplicado pintura antivandálica a las paredes del equipamiento, se han limpiado los canalones y se ha arreglado la red anti-palomas que se encontraba deteriorada.