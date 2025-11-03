Bilbao contará en 2026 con un presupuesto de 751 millones, un 4,5% más que este año

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la concejal de Hacienda, Marta Ajuria, presentan el proyecto de presupuestos para 2026. - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao contará en 2026 con un presupuesto de 751 millones, 32 millones más que este año (+4,5%), "sostenible y coherente" con la realidad económica del Ayuntamiento y con el objetivo "prioritaro" de responder a las necesidades y retos planteados por la ciudadanía, "reforzando seguridad, vivienda, inversión en mejoras urbanísticas, la calidad de los servicios público y empleo", según ha explicado el alcalde, Juan María Aburto, durante la presentación del proyecto.

El proyecto de presupuestos, de nuevo el más elevado de la historia del consistorio bilbaíno, ha iniciado este lunes su tramitación tras ser aprobado por la Junta de Gobierno. Se prevé someter las cuentas a aprobación inicial en un pleno extraordinario el 28 de noviembre y a aprobación definitiva en un nuevo pleno el 29 de diciembre.

El presupuesto mantiene "deuda cero" y reserva remanentes para proyectos futuros para poder realizar "importantes" infraestructuras ferroviarias, como el soterramiento de las vías por Zorrotza o el TAV. Por áreas, excluyendo el capítulo referente a gastos de plantilla, Obras Públicas y Servicios concentra la mayor partida, con 163,41 millones, seguida de Movilidad y Sostenibilidad, con 80,6 millones.

(Habrá ampliación)