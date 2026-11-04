Bilbao contará en 2027 con un presupuesto de 797 millones, un 6,1% más que este año, con 141,3 millones de inversión

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BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao contará en 2027 con un presupuesto de 797 millones, 46 millones más que este año (+6,1%), y se destinarán 141,3 millones de euros a inversión pública municipal, 8,7 millones más que en 2026, según ha detallado este miércoles en comisión el concejal de Hacienda, Carlos Urgoiti.

El proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2027 en Bilbao, que ha sido aprobado previamente a la comparecencia de Urgoiti en la reunión de la Junta de Gobierno, con lo que se inicia formalmente su tramitación de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno, es, de nuevo, el más elevado de la historia del consistorio bilbaíno.

Urgoiti ha destacado que el proyecto de presupuesto "combina rigor financiero, estabilidad institucional y capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía" y ha defendido que "fortalece los servicios públicos municipales, refuerza las políticas sociales, impulsa la inversión en los barrios y permite seguir avanzando en proyectos estratégicos para el futuro de Bilbao".

Carlos Urgoiti ha detallado que el presupuesto de la entidad municipal para 2027 asciende a 797 millones de euros, lo que supone 46 millones de euros más respecto a 2026 y, porcentualmente, representa una subida del 6,1%.

Como grandes cifras, Urgoiti ha adelantado la cuantía correspondiente al fondo Udalkutxa con 491 millones de euros, frente a los 463 millones de 2026, (28 millones de euros más), y la inclusión por primera vez del impuesto turístico, cuya previsión se estima en 11,2 millones de euros en los tres primeros trimestres.

Como datos importantes dentro del esquema presupuestario de 2027, el concejal de Hacienda ha precisado que se cuenta, nuevamente, con deuda cero no estando contemplada ninguna operación de crédito.

En cuanto al presupuesto consolidado, que incluye también los organismos autónomos municipales, las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles que conforman el perímetro de consolidación del presupuesto general, la partida asciende a 855 millones de euros.

(habrá ampliación)