Bilbao se convertirá este domingo en epicentro internacional de la imagen personal, con 'Creaimagen' de Euskadi 2025

BILBAO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao se convertirá este próximo domingo, día 16, en el epicentro internacional de la imagen personal con la celebración de la Pasarela Internacional 'Creaimagen' de Euskadi 2025, un certamen que reunirá talento y tendencias globales en el Atrio del Ensanche de la capital vizcaína, en el que se exhibirá peluquería y barbería creativa, maquillaje artístico, moda y colorimetría.

El evento, organizado por Imagen Personal de Bizkaia con el patrocinio del Gobierno Vasco y la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, contará con participación de marcas, escuelas, profesionales nacionales e internacionales y diseñadores invitados, que presentarán colecciones y técnicas de vanguardia en directo, además de hair shows y masterclasses con referentes mundiales.

Entre las actividades del domingo por la mañana, destaca el equipo técnico internacional de Philip Martins, con Simone Minella y Jessica Mantiero, desplazados especialmente desde Italia, que mostrarán las últimas técnicas y tendencias en coloración capilar, con trabajos innovadores que servirán de inspiración y formación para los asistentes. Además, se presentará la colección de Intercoiffure España, la asociación referente que reúne a los mejores profesionales del mundo.

Sus propuestas, acompañadas del vestuario del diseñador local Lewin Lerbours, elevarán la pasarela con una estética "elegante, contemporánea y disruptiva", según ha informado la organización, que ha subrayado que será "un puesta en escena llena de creatividad y talento que inspirará, sorprenderá y emocionará".

Ya por la tarde, 'Creaimagen' se reanudará con colecciones de jóvenes talentos en peluquería, acompañadas de impactantes maquillajes corporales y artísticos. Además, se contará con el campeón del mundo Iván Martínez San Pedro, que impartirá una masterclass de peluquería masculina, en la que mostrará su visión técnica y creativa "al máximo nivel". Se trata de una sesión exclusiva para descubrir nuevas perspectivas del arte capilar, "elevando precisión, metodología y vanguardia a escena".

Como "broche de oro", se vivirá el hair show final en pasarela a cargo de los profesionales de la Asociación de Imagen Personal de Bizkaia que, tal como ha asegurado, ofrecerá "un espectáculo donde la creatividad sin límites será protagonista absoluta, fusionando técnica, impacto visual y puesta en escena".

Por último, el evento culminará con la entrega de premios en todas las modalidades del certamen y un brindis de clausura, "momento ideal para intercambiar impresiones e inquietudes entre los asistentes". Los organizadores han asegurado que será "una cita imprescindible para disfrutar de un programa completo y apasionante, en un espacio diseñado para compartir, aprender y celebrar la imagen personal". El aforo será limitado, y las entradas de mañana y tarde cuestan 10 euros.