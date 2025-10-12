Bilbao cortará el suministro de agua en varias calles del distrito de Deusto para renovar la red municipal de aguas

BILBAO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao realizará un corte en el suministro de agua en las calles Andalucía, Larrakotorre, Islas Canarias y Asturias, así como en la avenida Lehendakari Agirre, el próximo martes, 14 de octubre, para realizar trabajos de renovación de la red municipal.

Según ha detallado el consistorio en un comunicado, el martes entre las 16.00 y las 21.00 horas, aproximadamente, se interrumpirá el servicio de suministro de agua en: calle Andalucía (del 2 al 6), calle Larrakotorre (del 31 al 37 y del 48 al 54), calle Islas Canarias (del 32 al 34), calle Asturias (del 1 al 7) y en la avenida Lehendakari Agirre (del 181 al 187).

El corte de agua viene motivado por los trabajos de renovación en la red municipal de aguas, ha añadido el consistorio.