Bilbao elabora una campaña informativa y de sensibilización sobre las adicciones

Puesto informativo sobre adicciones - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado este lunes una campaña informativa, en el marco del VI Plan de Adicciones, para sensibilizar a la ciudadanía sobre las adicciones y así orientar y asesorar sobre este fenómeno, además de dar a conocer los recursos de apoyo y acompañamiento.

El concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, ha visitado el puesto de información, que se ubica en la plaza de las Mujeres y en el que profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de las adicciones ofrecen información, folletos y asesoramiento a las personas que se acerquen.

Pérez ha subrayado la importancia de la iniciativa y especialmente de la "prevención sobre las adicciones", es decir, "dar herramientas" advertir "a la ciudadanía del peligro que tienen y las dificultades que generan las personas adictas".

"¿Qué comienza primero? ¿Eres un adicto y luego va la salud emocional deteriorada o al revés? ¿Tienes problemas de salud emocional o salud mental y al final caes en algún tipo de sustancia?", se ha preguntado, con lo que ha querido reflejar tanto la importancia del ciudado del cuerpo como de la salud mental.

En esta acción participan integrantes de la Red de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) de Adicciones de Bilbao, formada por personas en procesos de recuperación y familiares afectados, junto a profesionales de la Comisión Ciudadana Antisida y de la Asociación T4, además de la Asociacion Alubiz Bilbao que ha cedido la infraestructura donada por la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR).

Estas personas voluntarias han ofrecido información a la ciudadanía sobre los recursos disponibles además de entregar folletos con información sobre distintos tipos de adicciones, sexuales, de sustancias, al juego o a la comida.

Entre ellos, destaca el folleto informativo '¿Te preocupan las adicciones? Caminamos contigo hacia una vida más saludable', cuyos ejemplares estarán disponibles en farmacias, centros municipales, bibliotecas, servicios sociales y centros de salud mental de la ciudad.

CONFERENCIA

El programa de la jornada se completa la tarde de este lunes a las 18.00 horas en BBK Sasoiko Zentroa con la conferencia "La adicción como respuesta a otros problemas", impartida por la psiquiatra Irantzu González Liona, en la que se abordará la importancia de identificar y afrontar las situaciones que pueden estar en el origen de las conductas adictivas.