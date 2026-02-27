Bilbao finaliza la ampliación con terrazas de 84 viviendas de Otxarkoaga tras una inversión de más de 3 millones

La concejala Yolanda Díez - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha finalizado los trabajos de ampliación con terrazas de aproximadamente 12 metros cuadrados en 84 viviendas del barrio de Otxarkoaga, proyecto que comenzó en noviembre de 2024 y ha supuesto la inversión total de 3.046.688,69 euros.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el proyecto ha sido financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, en colaboración con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, en acuerdo con el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, por importe de 1.860.908,24 euros, cifra a la que se suma una inversión municipal de 785.780,45 euros y una subvención del Gobierno Vasco de 400.000 euros.

La concejala de Vivienda y presidenta de Viviendas Municipales de Bilbao, Yolanda Díez, ha destacado el "carácter innovador y pionero de esta actuación", y ha defendido el compromiso del Ayuntamiento "para mejorar la calidad de vida de las personas que residen en pisos municipales, incorporando los desarrollos arquitectónicos y técnicos necesarios para llevar a cabo soluciones imaginativas en la rehabilitación de las viviendas, contribuyendo a aportar un mayor confort para las personas residentes".

Para Díez, la medida tiene "una acogida muy positiva por parte de todas las personas que han visto sustancialmente ampliadas sus viviendas", y el propósito del gobierno municipal es llevar este tipo de iniciativas a otras partes de la ciudad donde se den las circunstancias propicias para ello.

Las viviendas ampliadas mediante este recurso están ubicadas en unas zonas en las que se ha podido ceder espacio público para mejorar las condiciones de habitabilidad de estos pisos de tamaño reducido. Con esta actuación se ha ampliado el espacio de cada vivienda en aproximadamente un tercio de su capacidad, tras sumar alrededor de 12 metros de terraza.

Los edificios se encuentran en las calles Txotena (tres portales) e Irumineta (cuatro portales), y la actuación se ha enmarcado en los trabajos de rehabilitación de edificios del proyecto Orain Otxar, que forma parte de Opengela, el programa de regeneración de barrios del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de barrios vulnerables en Euskadi.