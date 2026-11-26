Archivo - Nueva flota de bicis de Bilbaobizi. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao elaborará un mapa para identificar las calles de la Villa de un único sentido, que podrán ser autorizadas y señalizadas para permitir que las bicicletas puedan circular en dirección contraria, según ha acordado el pleno ordinario de este jueves a propuesta de Elkarrekin Bilbao.

En la defensa de su moción, aprobada por unanimidad, el concejal de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha advertido que "priorizar la movilidad ciclista no es una moda, es una obligación en parámetros de sostenibilidad urbana", y ha destacado que "la bicicleta optimiza el suelo público, reduciendo la congestión y los atascos".

Jiménez ha instado, en base al reciente Real Decreto 518/2026 del Reglamento General de Circulación, a diseñar un mapa de Bilbao en el que se identifiquen todas las calles que cumplen los nuevos requisitos de circulación ciclista, para posteriormente autorizar y señalizar las calles de Bilbao en las que estará permitido que las bicicletas puedan circular en sentido contrario.

El edil ha recordado que la nueva normativa permite que las bicicletas puedan circular en sentido contrario, en ambos sentidos de la marcha, en calles de una sola dirección, pero "bajo condiciones estrictas y de forma regulada". Así, ha indicado que se tienen que cumplir tres requisitos de manera simultánea, que sean vías urbanas de un solo carril, que el límite de velocidad debe de ser de 30 km/h o inferior y que exista una señalización obligatoria.

Xabier Jiménez ha defendido que el hecho de que las bicicletas circulen a contraflujo "mejora la conectividad con rutas más directas, elimina desvíos innecesarios, ya que el trazado urbano de calles de sentido único suele obligar a los ciclistas a dar grandes rodeos para llegar a su destino, y permite el diseño de 'red capilar', ya que las bicis podrán utilizar calles secundarias y residenciales de forma bidireccional".

Asimismo, ha resaltado que esta medida "aumenta la seguridad vial, ya que mejora la visibilidad mutua" y, "al circular de frente, el ciclista y el conductor se ven cara a cara, lo que elimina el peligro de los puntos ciegos". "Esta medida supone una infraestructura de bajo coste que nos permite crear una red ciclista bidireccional simplemente añadiendo señalización vertical y horizontal", ha mantenido.

Por su parte, el edil de EH Bildu Xabier Fernández se ha mostrado de acuerdo con que el área de Movilidad y Sostenibilidad diseñe un mapa de Bilbao, "identificando todas las calles que cumplan las nuevas condiciones de circulación" y, posteriormente, se señalicen dichas calles "para que las bicicletas tengan luz verde para circular en sentido contrario".

SEMÁFOROS EN ÁMBAR

Asimismo, ha considerado que "estaría bien que se cumpliera" la normativa incluida en el decreto de octubre que prohíbe que el ámbar intermitente para vehículos coincida con el verde fijo de los peatones en pasos regulados por semáforo, "es decir, que en los pasos de peatones con semáforo para peatones, la luz ámbar intermitente para vehículos no podrá ir acompañada de la luz verde fija para peatones y deberá ir precedida de una luz roja fija".

Tras asegurar que es "urgente, sobre todo para la seguridad de los peatones", ha recordado que aún no se ha puesto en marcha y ha pedido a la responsable de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, una fecha para su implantación porque "llevamos meses de retraso".

Desde el PP, el concejal Esteban Goti ha señalado la necesidad de que la identificación de estas calles "conlleve una práctica real segura", y ha insistido en la importancia de que "quede bien claro que la seguridad debe implicar una revisión de las anchuras de las calles y también de las calles en las que es adecuado hacerse esta señalización, porque el ciclista "siempre corre mayor peligro en una posible colisión, y siempre tiene mayor desventaja en una situación inesperada que el vehículo a motor".

GOBIERNO

En su respuesta a los grupos de la oposición, la edil de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha señalado que la reforma del Reglamento General de Circulación, en vigor desde octubre, "nos abre una oportunidad para seguir avanzando hacia una movilidad más sostenible, más conectada y también más segura".

El reglamento, ha destacado, "apuesta por facilitar los desplazamientos en bicicleta y eliminar obstáculos innecesarios para que gane presencia nuestra ciudad, un objetivo que compartimos". La nueva norma, ha explicado, permite que a los ayuntamientos autorizar, previa señalización, la circulación de bicicletas por las vías urbanas de un solo carril, con velocidad máxima de 30 km por hora o inferior.

Según ha asegurado, "muchas de las calles de Bilbao reúnen esas condiciones, especialmente la de poner como condición la limitación de velocidad, ya que desde 2020 todas nuestras vías tienen un límite establecido de 30 km por hora".

En cualquier caso, ha advertido que "facilitar la circulación de bicicletas no significa hacerlo de cualquier manera", sino que "la seguridad siempre tiene que estar en el centro de nuestras decisiones".

Nora Abete ha reconocido que, cuando se habla de doble sentido ciclista "pueden surgir dudas o cierta preocupación sobre el riesgo", pero ha asegurado que "la experiencia de otras ciudades europeas demuestra que esta medida puede funcionar y funcionar muy bien".

La edil ha defendido que "el doble sentido ciclista no tiene por qué generar más inseguridad", sino "todo lo contrario" porque "mejora la visibilidad, evita recorridos innecesarios, puede ayudar a moderar la velocidad del tráfico y supone un importante avance en el uso de la bici como medio de transporte".

No obstante, ha añadido que "no todas las calles son iguales" y, por eso, cree necesario "analizar sus características, prestando especial atención a las intersecciones" y ha advertido que "también hay que garantizar una señalización clara y explicar muy bien a la ciudadanía cómo funciona esta nueva forma de circulación". "Ahí es donde cobra sentido la propuesta de identificar las calles de Bilbao que reúnen las condiciones que establece la normativa y estudiar sus posibilidades sin poner en riesgo la seguridad", ha mantenido.

Este mapa, ha precisado, va a permitir "conocer las posibilidades reales de implantación y después podremos estudiar cada caso y establecer prioridades con la seguridad siempre por delante".

"No se trata simplemente de poner una señal o de cambiar un sentido de circulación, el objetivo tiene que ser seguir mejorando la conectividad de la red ciclista, facilitar desplazamientos y continuar construyendo una ciudad en la que la bici sea una alternativa cada vez más cómoda y accesible", ha remarcado.

"Haremos ese mapa para tener una foto fija de cuál es la realidad de Bilbao, analizaremos dónde se puede implementar de forma segura y dónde no, se señalizará cómo nos obliga la normativa y, sobre todo, tendremos que trabajar mucho en la convivencia, porque es un cambio de funcionamiento que va a generar, de entrada, un poco de situación de desconcierto".

En relación al semáforo en ámbar intermitente, Abete ha precisado que, posteriormente al Real Decreto de octubre ha habido una instrucción de la DGT para que los ayuntamientos "se vayan adaptando allí donde se puede y donde no se puede habrá que justificar el porqué no se pueden eliminar esos ámbar de algunas zonas".