Bilbao inaugura la feria de la Movilidad Sostenible en la que se exponen 43 vehículos de 'cero emisiones'

El Ayuntamiento de Bilbao ha inaugurado en el muelle del Arenal la feria de la Movilidad Sostenible, en la que durante tres días, hasta el domingo, diez marcas de vehículos de 'cero emisiones' expondrán 43 modelos de coches, motos y bicicletas, con un "precio especial", y también se podrán probar 15 tipos de coches en una zona de pruebas.

En la inauguración de la feria este viernes han estado presentes la diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerra; el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado; y la concejala bilbaína de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, que han paseado por los 'stands'.

El evento ha comenzado a las 8.00 horas con la "Carrera de las 12 horas para mayores de 55 años", en la que Nora Abete ha corrido tres tramos. Se trata de una actividad dirigida a personas mayores de 55 años que culmina esta tarde a las 20.00 horas.

En la feria de la Movilidad se ofertarán 43 modelos de coches con "precios especiales vinculados a la Semana Europea de la Movilidad", han informado desde el consistorio, y también estará disponible la zona 'test drive', donde se podrán probar 15 modelos de coches eléctricos a elegir en los 'stands' de los propios concesionarios.

Además, los concesionarios facilitarán los folletos elaborados por el Ente Vasco de Energía (EVE), con todas las ayudas disponibles para la compra del coche eléctrico.

EMPRESAS DEL SECTOR

En el ámbito de las infraestructuras, Iberdrola ha habilitado un espacio de ocio e información sobre los sistemas de recarga impulsados de forma pública y privada, donde la compañía atenderá a las personas interesadas en conocer más sobre la recarga eléctrica.

En cuanto a los servicios de 'Car-Sharing', GUPPY oferta su servicio de movilidad compartida y sostenible que opera ya en Bilbao, por el que el usuario tiene a su disposición una flota de vehículos 100% eléctricos alquilables las 24 horas.

Con respecto a las tecnologías de hidrógeno, la compañía Calvera Hydrogen mostrará una estación de repostaje de hidrógeno para coches, autobuses, camiones y trenes. Calvera es actualmente el único fabricante de hidrogeneras de España y el principal del sur de Europa.

La compañía Irizar trae a la feria el i6S Efficient, un autobús de pila de combustible de hidrógeno (FCEV), con el que ofrece una gama completa de vehículos cero emisiones, tanto para corto como para largo recorrido. El vehículo cuenta con una autonomía de 1.000 kilómetros.

También podrá verse uno de los camiones tráileres eléctricos adquiridos por IKEA Barakaldo para la entrega de pedidos desde el proveedor de transporte al domicilio de los clientes. El vehículo permite, entre otros, controlar la carga y reducir el coste de consumo hasta un 40% o arrancar el camión antes de usarlo para tenerlo a temperatura de trabajo, tanto para calefacción como para aire acondicionado.

BICICLETA

Basquetour exhibirá en su 'stand' 32 rutas turísticas para hacer en bicicleta a largo de todo el territorio de Euskadi. A través de cubos con elementos gráficos, se mostrarán distintas alternativas de itinerarios y distintas duraciones, de modo que se contribuya a distribuir los flujos turísticos por el territorio, y a aumentar la estancia y la desestacionalización turística.

Según Basquetour, "Euskadi reúne los factores para desarrollar un sólido producto cicloturista: una larga tradición, buenos accesos, buenas infraestructuras para la práctica deportiva, capacidad y variedad hotelera, oferta complementaria atractiva y de calidad, eventos internacionales y una comunidad deportiva activa y cohesionada".

Por su parte, Serveo mostrará el nuevo servicio público de préstamo de bicicletas de pedaleo asistido; Bilbobus y Bizkaibus reflejarán la evolución de los autobuses sostenibles y Bilbaobizi y Bizkaibizi mostrarán su desarrollo de los sistemas de alquiler de bicis. Igualmente, el funicular de Artxanda mostrará la renovación de la estación superior e invitará a tomarse una foto en un 'photocall' troquelado.