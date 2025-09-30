Bilbao inicia este miércoles las actividades de fomento de actividad física del área de Salud

Se ofrecen 102 talleres para personas mayores, con ejercicios físicos adaptados, charlas y actividades de socialización

El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha a partir de este miércoles, 1 de octubre, el programa de actividades destinadas a promocionar hábitos saludables tanto entre las personas mayores como entre el resto de la ciudadanía.

El programa incluye hasta junio 102 talleres de salud para personas mayores. El concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Álvaro Pérez, ha destacado "la importante contribución" de esta iniciativa que, "además de los beneficios que aporta en el plano físico y de movilidad, genera un efecto muy positivo en el aspecto psicológico de las personas mayores que participan, gracias a la interactividad social que desarrollan".

En los 102 talleres organizados se llevarán a cabo sesiones semanales de ejercicios físicos adaptados a su edad y monitorizados por profesionales, charlas-coloquios sobre alimentación saludable, campañas de promoción de la salud sobre temas de su interés como la prevención de caídas, o actividades destinadas a favorecer la socialización entre personas mayores como la fiesta de primavera de realización de la actividad física en los márgenes de la de la ría.

El pasado año se desarrollaron en el marco de este programa 99 talleres, a los que acudieron un total de 1.741 personas mayores (1.596 mujeres y 145 hombres), que desarrollaron actividades físicas en 19 locales y centros municipales.

Entre las iniciativas que se plantean en Bilbao, la Red de Caminantes ofrece la realización de caminatas guiadas de unas dos horas de duración por diferentes recorridos urbanos. Se desarrollan de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, alternando 17 rutas por los ocho distritos de la ciudad.

Durante el curso 2024-2025 se realizaron 184 sesiones, con la participación de 5.448 personas y una asistencia media de casi 30 personas por caminata. Las rutas más concurridas fueron las de la Ría, Los Caños, Tres Parques y San Mamés.

Por otro lado, el programa de dinamización en Parques Activos ofrece sesiones de una hora en distintos parques biosaludables de Bilbao, en las que personal especializado asesora sobre el uso de los aparatos y propone ejercicios complementarios. La iniciativa se desarrollará de lunes a viernes, de 11.30 a 12.30 horas, e irá alternando cinco parques cada mes.

En el curso 2024-2025 se celebraron 195 sesiones, con un total de 1.867 participantes y una asistencia media de 9,5 personas por sesión.

PARQUES DE CALISTENIA

Según ha explicado el Consistorio, como novedad, se consolidan las sesiones específicas de Calistenia, disciplina que utiliza el propio peso corporal trabajando fuerza, resistencia, coordinación y movilidad. Se realizan en parques equipados con barras y estructuras, y están especialmente orientadas a adultos jóvenes.

Las dinamizaciones tendrán lugar de martes a jueves, de 18.30 a 19.30 horas, "ofreciendo una alternativa gratuita, dinámica y social para entrenar en grupo en los parques de la ciudad" (se alternan tres parques al mes).

En palabras de Álvaro Pérez, con estos programas se pretende reforzar el "compromiso con la salud comunitaria, ofreciendo propuestas adaptadas a diferentes públicos".