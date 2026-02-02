Bilbao lanza una campaña para animar a las familias a que matriculen en las escuelas públicas de la Villa a sus hijos

Archivo - Colegio público en Deusto (Bilbao) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha lanzado la campaña 'Nirea, zurea, gurea' con la que se propone animar a las más de 10.000 familias de Bilbao con menores de entre 2 y 6 años a que los inscriban en los centros escolares públicos de la Villa hasta el 13 de febrero, fecha en la que finaliza la matriculación para el próximo curso.

Además, atendiendo a la diversidad de las familias que residen en Bilbao, la campaña se desarrolla en un total de siete idiomas: euskera, castellano, francés e inglés, rumano, árabe y chino, ha informado el consistorio en un comunicado.

Todos los textos han sido elaborados en "lectura fácil", y se puede acceder a través de un código QR a todos los recursos educativos distrito a distrito. La campaña 'Nirea, zurea, gurea' está visible en marquesinas y en 10 líneas de Bilbobuses, así como en los centros escolares y udaltegis.

Esta campaña se prolongará hasta el cierre de presentación de solicitudes el 13 de febrero, y está dirigida a las familias con menores de entre 2 y 6 años que quieran inscribir a sus hijas e hijos en alguno de los 30 centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria que tiene Bilbao repartidos en todos los barrios de la ciudad.

La concejala delegada del Área de Educación, Eider Bilbao Aldayturriaga, ha subrayado la "calidad y proximidad" de los centros escolares de la capital, así como la gran oferta educativa pública que ofrece la ciudad, al tiempo que ha asegurado que "el compromiso del equipo educativo de cada centro de la Villa garantiza una formación de calidad, basada en valores y adaptada a las necesidades de todos los niños y niñas, promoviendo un aprendizaje estimulante y accesible".