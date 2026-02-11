Bilbao licita las obras de adecuación paisajística del parque del Txinbo en Punta Zorrotza

Barrio de Zorrotza (Bilbao) - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha sacado a licitación, con un presupuesto de 226.223,22 euros (sin IVA), las obras de adecuación paisajística del parque del Txinbo en Punta Zorrotza, con el fin de favorecer un mayor acceso hacia el río Kadagua y permitir a su vez ampliar el cauce del mismo.

Según recogen las bases del concurso público, la necesidad de actuación en el ámbito del parque del Txinbo parte del riesgo de inundabilidad existente en el río Kadagua a su paso por la ribera de punta Zorrotza y que tras la intervención se pretende mitigar durante los episodios de crecida del citado río.

Para ello, mediante la actuación se pretende realizar una adecuación paisajística de la zona que permita acercar el río a la ciudadanía, y admita a su vez la crecida del río Kadagua en el parque del Txinbo, en eventos puntuales, como medida de adaptación al cambio climático, reduciendo en la medida de lo posible el riesgo de inundación.

En la actuación objeto de licitación se plantean acciones específicas en la ampliación del cauce, como son la ampliación del río Kadagua mediante la extensión del área inundable existente en la ribera del actual parque del Txinbo. Además, se quiere acercar la ciudadanía al río Kadagua mediante una serie de plataformas escalonadas de madera que se integren en el actual desnivel del borde del río y que sirvan de mirador y disfrute.

Del mismo modo, para la intervención paisajística para renaturalizar el cauce del rio Kadagua, primero se realizará una limpieza y desbroce de la vegetación actual y posterior revegetación de la ribera cercana al cauce del río con vegetación típica de ribera.

Las empresas interesadas en llevar a cabo el proyecto tienen de plazo hasta el próximo 10 de marzo para presentar sus ofertas. Una vez adjudicados, los trabajos tienen un plazo de ejecución de 10 semanas.