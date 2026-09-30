Bilbao ofrece 105 talleres de salud para personas mayores entre octubre de este año y junio de 2027

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao desarrollará entre octubre de este año y junio de 2027 un total de 105 talleres de salud para personas mayores, en el marco del programa de actividades destinadas a promocionar hábitos saludables tanto entre las personas mayores del municipio como al resto de la ciudadanía que impulsa el área de Salud y Consumo.

Según ha informado el concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, estos talleres de salud para mayores tienen como misión facilitar el desarrollo de un modo de vida activo para estas personas, así como promover hábitos saludables para mejorar su calidad de vida.

Álvaro Pérez ha destacado "la importante contribución de este programa para la promoción de hábitos de vida saludables para las personas mayores que, además de los beneficios que aporta en el plano físico y de movilidad, genera un efecto muy positivo en el aspecto psicológico de las personas mayores que participan, gracias a la interacción social que desarrollan".

En los 105 talleres organizados se llevarán a cabo sesiones semanales de ejercicios físicos adaptados a su edad y monitorizados por profesionales, charlas-coloquio sobre alimentación saludable, campañas de promoción de la salud sobre temas de su interés como la prevención de caídas, o actividades destinadas a favorecer la socialización entre personas mayores como la fiesta de primavera y la realización de actividades físicas en la calle, en los márgenes de la ría.

El pasado año se desarrollaron 102 talleres a los que acudieron un total de 1.802 personas mayores (1.657 mujeres y 145 hombres), que desarrollaron actividades físicas en 19 locales y centros municipales, cercanos a sus residencias, entre los meses de enero a junio y entre octubre y diciembre.

Entre estos programa se incluye la Red de Caminantes, que consiste en la realización de caminatas guiadas de unas dos horas de duración por diferentes recorridos urbanos. Se desarrollan de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, alternando 17 rutas por los ocho distritos de la ciudad.

Durante el curso 2025-2026 se realizaron 182 sesiones, con la participación de 5.232 personas (4.090 mujeres y 1.420 hombres) y una asistencia media de casi 30 personas por caminata. Las rutas más concurridas fueron las de la Ría, Los Caños, Tres Parques y San Mamés.

Por su parte, el programa de dinamización en Parques Activos ofrece sesiones de una hora en distintos parques biosaludables de Bilbao, en las que personal especializado asesora sobre el uso de los aparatos y propone ejercicios complementarios. El programa de Parques Activos se desarrollará de lunes a viernes, de 11.30 a 12.30 horas, alternando cinco parques cada mes.

En el curso 2025-2026 se celebraron 192 sesiones, con un total de 1.893 participantes (1.696 mujeres y 197 hombres) y una asistencia media de 10 personas por sesión.

PARQUES ACTIVOS CALISTENIA

El programa de Calistenia, disciplina que utiliza el propio peso corporal trabajando fuerza, resistencia, coordinación y movilidad, se realiza en parques equipados con barras y estructuras, especialmente orientadas a adultos jóvenes.

En el curso 2025-2026 se realizaron 18 sesiones. Las dinamizaciones se realizaron de martes a jueves, de 18.30 a 19.30 horas, ofreciendo una alternativa gratuita, dinámica y social para entrenar en grupo en los parques de la ciudad alternando tres parques al mes, participaron 278 personas (115 hombres y 163 mujeres)

Álvaro Pérez ha señalado que con estos programas "reforzamos nuestro compromiso con la salud comunitaria, ofreciendo propuestas adaptadas a diferentes públicos".

El edil ha invitado a la ciudadanía, y en particular "a la población adulta joven", a que se acerquen a descubrir los Parques Activos de Calistenia. "Son una forma divertida, completa y gratuita de entrenar al aire libre, aprovechar los parques de Bilbao y compartir la experiencia con otras personas", ha asegurado.