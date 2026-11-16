Bilbao participa en la visita institucional de Euskal Fondoa a los campamentos de personas refugiadas del Sáhara

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, a través del Área de derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad, participa estos días en la visita institucional que realiza cada dos años Euskal Fondoa, Asociación de Entidades Vascas Cooperantes, a los Campamentos de Refugiados Saharauis "para reafirmar los compromisos políticos, solidarios y de cooperación de las instituciones vascas con el pueblo saharaui".

La delegación, que llegó a los campamentos el pasado sábado, desarrolla una agenda de trabajo que incluye encuentros con responsables de las instituciones y autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), así como visitas sobre el terreno para conocer de cerca la realidad de los refugiados saharauis y los proyectos de cooperación impulsados en los campamentos.

Este domingo, el secretario general de la Wilaya de Dajla, Abdi Buh, recibió en la sede de la Wilaya a la delegación institucional del País Vasco. Durante la recepción, ambas partes destacaron "los históricos vínculos de solidaridad y cooperación que unen al País Vasco con el pueblo saharaui, materializados, entre otras iniciativas, en los hermanamientos entre municipios vascos y dairas de los campamentos de refugiados".

La delegación institucional está integrada por representantes de Gobierno Vasco, Parlamento Vasco, Juntas Generales de Gipuzkoa, distintas administraciones forales y municipales, así como diferentes responsables de Euskal Fondoa. Por el Ayuntamiento de Bilbao, participan Monika Hernando, Directora del Área; y Noemí De la Fuente, técnica del Área de Cooperación.

La visita se organiza cada dos años de manera conjunta por la Delegación del Frente Polisario en Euskadi y la Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes (Euskal Fondoa), y tiene como objetivo "fortalecer y dar continuidad al compromiso de las instituciones públicas vascas con la causa saharaui, especialmente en los ámbitos del respaldo político, la cooperación al desarrollo y el programa de acogida temporal de niños y niñas saharauis 'Vacaciones en Paz'".