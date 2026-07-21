Bilbao pone en marcha una app para gestionar las reservas de autobuses turísticos y transporte discrecional

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BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha Bilbao Bus Stop (BBS), una nueva aplicación y plataforma web que permitirá gestionar, de manera automatizada, las reservas de las paradas destinadas al transporte discrecional, como son autobuses de cruceros, excursiones turísticas, transporte escolar y vehículos vinculados a congresos, eventos y celebraciones en la ciudad.

El crecimiento turístico experimentado por Bilbao en los últimos años ha generado una "presión creciente" sobre el espacio público, lo que ha provocado en algunas ocasiones congestión de tráfico, saturación de las paradas de Bilbobus y dificultades para cumplir los horarios del transporte regular.

Ante esta situación, el área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao adoptó ya diversas medidas, como la habilitación de nuevas paradas en las calles Bailén e Ibáñez de Bilbao para facilitar el acceso turístico al Casco Viejo, o la puesta en marcha de un sistema de reservas previas para el transporte discrecional de proximidad.

Ahora, según ha explicado la edil de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, "desde este mes de julio hemos puesto en marcha BBS, que convierte ese proceso manual en un sistema autogestionado e inteligente, accesible desde una aplicación móvil y conectado a un nuevo Centro de Control de Reservas que sustituye por completo a la anterior metodología".

Entre sus principales funcionalidades, Abete ha destacado la reserva de franjas horarias libres, de modo que los interesados podrán consultar las franjas libres de cada parada "de forma rápida y sencilla, para realizar la reserva que más les interese".

Asimismo, ha explicado que, una vez indicada toda la información requerida (matrícula incluida), el sistema enviará un comprobante que el autobús deberá llevar el día de la reserva como justificante, que incluye un código inteligente que permitirá la validación visual de la autorización.

También se amplía la oferta de paradas para asociaciones y centros escolares de la ciudad, con una parada de referencia por cada distrito y, aunque el sistema permitirá realizar reservas sin indicar las matrículas de los autobuses, ya que es posible que no se conozca con la suficiente antelación, aquellas reservas que no se completen con esta información serán canceladas automáticamente el día anterior del acceso previsto, previo aviso a la persona interesada.

Con esta digitalización, las personas solicitantes podrán consultar en tiempo real el estado de ocupación de las paradas. "Esta visibilidad inmediata les permitirá optimizar y agilizar de manera significativa la organización de sus servicios", ha resaltado Abete.

El proyecto Bilbao Bus Stop cuenta con financiación del Departamento de Turismo del Gobierno Vasco y su desarrollo ha contado también el contraste de experiencias con otras ciudades, como Barcelona, que ya cuentan con sistemas de gestión de paradas para transporte discrecional, ha detallado Abete.