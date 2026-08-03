Bilbao pone en marcha un nuevo ascensor para conectar Txurdinaga y Bolueta

Ascensor entre los barrios de Txurdinaga y Bolueta, en Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha culminado las obras y puesto en marcha un nuevo ascensor público para mejorar la conexión peatonal entre los barrios de Txurdinaga y Bolueta, tras una inversión de 1.359.889 euros.

En concreto, la nueva infraestructura comunica la avenida Julián Gaiarre con la carretera N-634, Bilbao-Galdakao, "eliminando una importante barrera arquitectónica y ofreciendo un itinerario accesible donde hasta ahora únicamente existían unas escaleras para salvar un desnivel superior a los 12 metros", ha explicado el Consistorio.

La actuación responde al compromiso municipal de "continuar mejorando la accesibilidad en todos los barrios de la villa mediante la incorporación de nuevos elementos mecánicos que faciliten los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía".

El nuevo ascensor dispone de dos paradas enfrentadas a 180 grados. La inferior se sitúa en la carretera N-634, mientras que la superior conecta con la avenida Julián Gaiarre a través de una pasarela de 15,85 metros de longitud.

Asimismo, la actuación se ha completado con la instalación de nuevo mobiliario urbano en ambos desembarques, el refuerzo del alumbrado público y la ejecución de nuevas canalizaciones para la fibra óptica municipal.

La infraestructura está formada por un núcleo vertical de estructura metálica revestido con vidrio laminado, tiene capacidad para 13 personas y dispone de un sistema de videovigilancia operativo las 24 horas del día.

En función de los datos aportados por el ayuntamiento, con su entrada en funcionamiento, ya son 84 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras.