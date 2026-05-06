Bilbao pone en marcha el proceso de participación ciudadana para el II Plan de Salud con una exposición

Exposición en Bilbao para dar inicio al proceso de participación ciudadana del nuevo Plan de Salud. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha una exposición informativa y de sensibilización sobre salud pública en Bilbao para "promover la participación ciudadana e iniciar así el camino para dar forma al II Plan Municipal de Salud", que dará continuidad al primer plan, que entró en vigor en 2019.

El concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, acompañado por la teniente de alcalde, Nora Abete, ha visitado este miércoles la muestra ubicada en el Mercado de la Ribera desde el pasado día 4 y que se prolongará hasta el 15 de mayo, con diferentes paneles sobre diversos temas relacionados con la salud.

En ellos, se aborda la importancia que tienen los factores sociales en la salud de la población, cómo afectan los determinantes urbanos a la salud de la ciudadanía, así como la influencia que tienen las desigualdades sociales en la salud, ha explicado el Ayuntamiento.

En palabras del concejal de Salud y Consumo, "la contribución de los actores sociales y de la ciudadanía, a partir de su percepción y su experiencia, es esencial para diseñar un nuevo Plan Municipal de Salud que responda a la situación y expectativas reales que tenemos en la ciudad".

Se trata, ha planteado, de una herramienta que constituye "el marco estratégico fundamental para mejorar la salud de su población y reducir las desigualdades sociales en salud".

La exposición ofrece también datos que ayudan a conocer la situación actual de la salud de la población en Bilbao, como la esperanza de vida y el impacto de determinadas enfermedades por barrios o la percepción social sobre la buena o mala salud de la población según nivel de estudios, sexo o clase social.

EN TODAS LAS POLÍTICAS

Desde el Ayuntamiento han destacado que el Plan Municipal de Salud permite integrar la perspectiva de salud en todas las políticas municipales, mediante un abordaje transversal. Se orienta tanto a acciones generales de ciudad como a intervenciones específicas en los barrios con mayores necesidades y en la población en situación de vulnerabilidad.

El plan se basa en un diagnóstico de salud integral, que incluye indicadores cuantitativos y cualitativos y un diagnóstico participativo con la percepción de profesionales, agentes locales y ciudadanía.

Además de este plan general, el área de Salud y Consumo cuenta con instrumentos específicos como el VI Plan local de Adicciones del Ayuntamiento de Bilbao (2023-2026).