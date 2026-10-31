Bilbao prolonga el servicio de Bilbobus en varias líneas este domingo por el derbi entre Athletic Club y Real Sociedad

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Bilbao prolongará el servicio de varias líneas de Bilbobus este domingo con motivo del derbi entre el Athletic Club y la Real Sociedad que se celebra a partir de las 21.00 horas en San Mamés.
Para "garantizar el regreso a casa de los asistentes al partido", el consistorio prolongará el servicio de las líneas 28, 38, 56, 57 y 62 de Bilbobus.
Las últimas salidas de la línea 28 (Uribarri/Altamira) serán a las 23.10 y 23.20 horas desde Sagrado Corazón, en dirección a Uribarri, y a las 23.20 horas desde Sabino Arana, hacia Altamira. Por su parte, la línea 38 (Otxarkoaga/Basurtu-Termibus) tendrá sus dos últimas salidas desde Intermodal a las 23.10 y 23.20 horas. La línea 56 (La Peña/Jesusen Bihotza) también saldrá desde Sagrado Corazón a las 23.10 y 23.20 horas.
En cuanto a la línea 57 (Miribilla/Ospitalea), su último autobús partirá desde el Hospital a las 23.20 horas. Finalmente, la línea 62 (San Mamés/Arabella) realizará sus dos últimas salidas desde Sagrado Corazón a las 23.10 y 23.20 horas.