Bilbao reafirma su compromiso como ciudad educadora en el Encuentro de la Red Estatal

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao ha participado durante los últimos días en el 17º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, que se celebra en Viladecans y donde ha reafirmado su compromiso en esta materia. La iniciativa agrupa a 239 ciudades del Estado con el objetivo de promover la colaboración y el intercambio de experiencias en el campo de la educación.

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, en sus 17 años de andadura, Bilbao siempre ha estado representada en este encuentro. En esta ocasión, el director del área, Javier Riaño, ha reafirmado en este foro su compromiso por "hacer de la ciudad una ciudad educadora".

El encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras sirve para intercambiar experiencias y prácticas en educación desde el ámbito local. Además, este congreso permite "dar visibilidad a Bilbao y a su Agenda Ciudad Educadora 2030, una propuesta integradora de la vida ciudadana que concierne a gobiernos locales, pero también a todo tipo de instituciones y asociaciones públicas y privadas", ha explicado.

Su objetivo es trabajar conjuntamente "con sentido educativo" en el desarrollo de políticas y actuaciones que impulsen la calidad de vida de las personas, su compromiso con "el espíritu de ciudadanía" y los valores de "una democracia participativa y solidaria".

El Área de Educación de Bilbao enmarca su participación en este encuentro en su "apuesta por el apoyo socioeducativo". Así, la semana próxima iniciará los Talleres Municipales de Apoyo Socioescolar con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y mejorar el rendimiento académico del alumnado en situaciones de vulnerabilidad.

Según han explicado sus responsables, se trata de un proyecto "integral, social y educativo", orientado al alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de los barrios de Otxarkoaga, Bilbao La Vieja, San Francisco, Zabala, Iturrigorri-Peñascal, Uretamendi, Betolaza y Rekalde.

Bajo el eje central de trabajo del "abandono escolar cero", este encuentro gira en torno al papel de los municipios para mejorar "el éxito educativo de la ciudadanía, entendiendo la educación como factor clave para el futuro de la sociedad".

"Entender el abandono escolar cero como proyecto colectivo para que la ciudadanía que vive en nuestras ciudades saque partido de sus capacidades para forjar un proyecto de vida singular y tener más posibilidades para el ejercicio de sus libertades", han precisado desde el Ayuntamiento.