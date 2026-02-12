Bilbao recibió 1.396.841 turistas en 2025, un 12% más que en 2024, y sumó 2.723.725 pernoctaciones, un 10,5% más

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, en el encuentro con el sector profesional del turismo. - UNAI MATEO

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao recibió 1.396.841 turistas en 2025, lo que supone 156.834 más que en el mismo periodo del 2024, sumando un total de 2.723.725 pernoctaciones en la Villa, un 10,5% más que el año anterior. La Villa concentró el pasado año el 68,8% de las personas visitantes alojadas en establecimientos de Bizkaia y el 31,6% de las personas viajeras de Euskadi.

Estos datos se han dado a conocer en el encuentro anual que el Ayuntamiento de Bilbao ha celebrado este jueves con el sector profesional del turismo, con el objetivo de compartir las principales líneas de actuación del 2026, en el marco de la estrategia marcada a comienzos del mandato, así como el balance de los principales indicadores turísticos de 2025, que muestran en su conjunto una evolución turística, estable, progresiva y sostenible en Bilbao.

Según han señalado desde el consistorio, los datos del turismo en Bilbao en 2025 muestran "un crecimiento equilibrado y progresivo, dando respuesta a la estrategia de la Villa para obtener un avance sostenible en el sector del turismo".

En el marco de la estrategia planteada, han destacado que el 51,5% de las personas viajeras alojadas en Bilbao ha sido de origen extranjero, con un crecimiento interanual del 14,2%. También ha crecido respecto a 2024, pero en menor medida, el turismo estatal, un 11,1%.

De este modo, los turistas provenientes de mercados internacionales han superado por segundo año consecutivo a los de procedencia estatal, logrando así uno de los objetivos propuestos para el año 2025.

El grado de ocupación hotelera se ha situado 1,2 puntos por encima del año anterior, alcanzando el 62,1% en hoteles, mientras que en los apartamentos, el grado de ocupación ha sido de 43,7%, con un crecimiento de 1,5 puntos.

Bilbao ha concentrado en 2025 el 68,8% de las personas visitantes alojadas en establecimientos de Bizkaia y el 31,6% de las personas viajeras de Euskadi, situándose como "destino de referencia" del turismo en Bizkaia y Euskadi.

En lo referente al empleo en el sector del alojamiento bilbaíno, ha crecido un 6,4% concentrando 1.991 empleos, lo que supone alcanzar el mejor dato de ocupación de Bilbao.

CALENDARIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

En cuanto al calendario de promoción turística, los responsables municipales han señalado que 2026 es un año marcado por "una fuerte apuesta por los mercados internacionales, en especial los de Europa Central", y por "el impulso decisivo a la conectividad aérea, además de reforzar la presencia del destino Bilbao en los principales canales de intermediación turística y consolidar un modelo de gestión sostenible".

Más de 215 profesionales de agencias de receptivo, establecimientos hoteleros, asociaciones empresariales, oficinas de turismo, agentes gestores del turismo, entre otros, han acudido a la cita municipal celebrada esta mañana en el Bilbao Arena, donde la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, acompañada de la directora del área de turismo y eventos de Bilbao, Mercedes Rodríguez, ha agradecido "el compromiso continuo de todos los agentes que estáis aquí presentes para con el desarrollo turístico de nuestra ciudad, ya que el turismo en Bilbao no se entiende sin la colaboración público-privada".

Claver ha destacado que "2025 ha sido un buen año, pero no nos conformamos y seguiremos trabajando y cumpliendo los objetivos marcados en nuestro plan estratégico".

Según ha avanzado, el año 2026 estará centrado en una estrategia de promoción internacional fuertemente ligada a la conectividad aérea. En este marco, la acción promocional de Bilbao como destino estará basada en la captación de nuevas rutas aéreas, especialmente a través de las llamadas jornadas inversas Match Bilbao Bizkaia, que este año incluirán países de Europa Central con potencial para nuevas conexiones de futuro, como Polonia (Poznan, Gdansk, Breslavia), Rumanía (Bucarest), Serbia (Belgrado), Croacia (Zagreb) o Bulgaria (Sofía).

Se celebrarán la primera quincena de octubre, para fortalecer la posición de Bilbao como destino turístico internacional, así como para explorar vías de colaboración y trabajo conjunto con el mercado de Europa Central, y compartir retos respecto a estos mercados de oportunidad.

Las anteriores jornadas inversas Match Asia se celebraron en octubre de 2024, reuniendo en la ciudad 42 agentes internacionales de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas e Indonesia.

Durante la temporada de verano de 2026 comenzarán a operar tres nuevas conexiones aéreas que reforzarán la conectividad de Bilbao con el exterior: Edimburgo, Casablanca y Split, ampliando y consolidando la expansión internacional del destino.

Por otro lado, se impulsarán las rutas recientemente inauguradas, entre ellas Cracovia (Polonia), Budapest (Hungría) y Praga (República Checa). En este ámbito destaca también la oportunidad de fortalecer el mercado austriaco tras la sustitución de Wizz Air por Austrian Airlines en la ruta desde Viena, lo que llevará a desarrollar en junio un workshop B2B en Viena junto a empresas turísticas de Bilbao y Bizkaia.

En el marco de la consolidación de conexiones ya existentes, Portugal adquiere en 2026 un papel relevante, por ser un país altamente conectado con Bilbao a través de Lisboa, Oporto y Faro. Por ello, ha anunciado Claver, también está prevista la realización de un workshop B2B en Lisboa en marzo.

Europa continúa siendo la principal área emisora de visitantes internacionales, por lo que este año Bilbao seguirá manteniendo una presencia "activa" en algunos de sus mercados estratégicos tradicionales, con acciones con el turoperador DerPart en Alemania; participación en Travel Match Oslo (Noruega); presencia en la Jornada de Comercialización de Turespaña en Estambul (Turquía); o un roadshow del operador Nekera en Varsovia, Cracovia y Gdansk (Polonia).

En cuanto a los mercados de larga distancia, el norteamericano continúa siendo uno de los más relevantes para Bilbao. Por segundo año consecutivo, en 2025 ha representado el tercer mercado internacional en número de visitantes y la conexión aérea con Nueva York se mantiene en 2026, lo que hace "especialmente importante reforzar la promoción en Estados Unidos y Canadá mediante la participación en las jornadas directas de Turespaña", ha indicado.

En el contexto asiático, con la consolidación del mercado japonés y la necesidad de impulsar mercados emergentes como Corea del Sur, Taiwán o Singapur, Bilbao participará en las jornadas directas de Turespaña en Corea y Japón.

El compromiso de la ciudad con la conectividad aérea se refleja también en su participación en los principales foros internacionales del sector, a través del Comité de Rutas del Aeropuerto de Bilbao. En 2026, Bilbao estará presente en Connect, que se celebrará en Lublin (Polonia); en Routes Europe, en Rímini (Italia); y en World Routes, en Riad (Arabia Saudí).

Por último, en cuanto al servicio de atención y acogida turística en las Oficinas de Turismo, en 2025 se han atendido 253 empresas y 306.735 consultas, de las que 286.807 han sido presenciales. Las 427 visitas guiadas realizadas a lo largo del año han sumado un total de casi 7.000 participantes. Además, se trabaja actualmente con 52 empresas turísticas de la ciudad para impulsar los ejes y valores derivados del Código Ético del Turismo de Euskadi.