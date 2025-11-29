Bilbao recuerda a los más de 20.000 niños asesinados en Gaza con una lectura ininterrumpida de todos sus nombres

El expresidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y el exararteko, Manu Lezertua, en la lectura ininterrumpida de los nombres de los más de 20.000 niños asesinados en Gaza - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao recuerda este sábado a los más de 20.000 niños asesinados en Gaza con una lectura ininterrumpida de todos sus nombres, que ha empezado a las nueve de la mañana y concluirá a las diez de la noche en la plaza Circular.

Esta iniciativa de apoyo al pueblo palestino está impulsada por el Colectivo Ciudadano pro Palestina, compuesto por Begirune, CEAR en Euskadi, Centro de Acogida Lagun Artean, CVX-Arrupe Elkartea, Gernika Palestina, Gerrarik ez, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Pertsonalde eta Zehar- Errefuxiatuekin.

Este acto ha dado comienzo a las nueve de la mañana y se ha desarrollado coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Andrea Ruiz, una de las integrantes de los colectivos que apoyan esta iniciativa, ha señalado que, con este acto, quieren que "no se olvide Palestina" y que "no caigan en el olvido los nombres de todos estos niños". "Por eso, estamos aquí, básicamente, con esa idea de no dejar de hablar de Gaza, y no dejar de hablar de Palestina", ha añadido.

Los impulsores de la iniciativa han subrayado que quieren "poner voz y memoria a las vidas infantiles arrebatadas por la violencia" así como denunciar "la impunidad, reclamar la entrada urgente de ayuda humanitaria, además de reafirmar la demanda de libertad para Palestina".

Andrea Ruiz ha destacado que es un acto abierto, en el que están participando "gente muy diversa", del ámbito del teatro, la literatura, la judicatura, además de ciudadanos tanto vascos como palestinos o saharuis.

En concreto, a lo largo del día está previsto que se cuente con destacadas figuras del ámbito cultural, académico y social, como Itziar Lazkano, Pedro Ibarra, Olatz Ganboa, Gorka Urrutia, Carmen Oriol, Joxerramon Bengoetxea, Emilia Arias, Xabier Madariaga, Imanol Zubero y Ramón Barea, además de representantes del mundo deportivo y ciudadanía.

También han participado el expresidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, quien ha subrayado que se trata de un acto de solidaridad con las víctimas de la guerra y, en concreto, los niños que son "los más afectados".

"Los niños tenían una vida por delante, que ha sido sesgada por una decisión genocida de bombardear en claves humanas. En todo el mundo se protesta por ello y eso es lo que nos hace humanos. Si no protestáramos, podríamos pensar si no somos humanos", ha concluido.

Por su parte, el exararteko, Manu Lezertua, ha señalado que este acto es una manera de "superar la impotencia y el dolor" que ha generado "a todas las personas decentes" lo ocurrido. Por lo tanto, según ha explicado, se trata de "unirse a un movimiento mundial de personas buenas, de personas decentes, que dicen hasta aquí hemos llegado, esto es insoportable".

MOVILIZACIONES DE PALESTINAREKIN ELKARTASUNA

Además de esta iniciativa en apoyo al pueblo palestino, se ha desarrollado otra en la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao que ha congregado a unas 200 personas convocadas por Palestinarekin Elkartasuna.

La protesta, en la que se han coreado gritos como "Israel asesino" o "Palestina Libertad", estaba encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Israelek ez du kolonizazioa eta genozidioa eten. Su-eten faltsuaren aurrean palestinar erresistentzia aurrera" (Israel no ha detenido la colonización ni el genocidio. Ante el falso alto al fuego, adelante la resistencia palestina).

Estas movilizaciones de Palestinarekin Elkatasuna también se han desarrollado este sábado en Vitoria y San Sebastián, unas protestas con la que han querido denunciar "la falsedad del alto el fuego y la complicidad de los organismos internacionales".