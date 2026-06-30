Bilbao rinde homenaje a las 29 personas mentoras que han ofrecido apoyo a pymes y comercios de la villa

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, con las personas mentoras homenajeadas. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha celebrado este martes el acto de clausura de la XVII edición del programa 'Mentoring Bilbao' con el homenaje y reconocimiento especial a las 29 personas mentoras que, en este último año y de manera altruista, han compartido su conocimiento y experiencia con otras tantas empresas y comercios de la villa.

El alcalde, Juan Mari Aburto, que ha presidido el evento de cierre de esta edición, ha agradecido de manera especial la labor efectuada por este "selecto grupo de personas experimentadas que han formado parte de un programa muy especial y querido por este Ayuntamiento, un programa ya veterano y consolidado como una herramienta clave de apoyo al tejido empresarial local y que, en esta ocasión, ha vuelto a batir récords de participación".

Gracias a su implicación, ha destacado, se han desarrollado 29 procesos de mentoring, el mayor número desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2008.

Durante ocho meses, el tiempo de duración del programa, estas personas mentoras han acompañado a empresas consolidadas en el abordaje de retos estratégicos vinculados al crecimiento, la ampliación del negocio, la transformación de sus modelos empresariales o la incorporación de nuevas perspectivas profesionales.

Este acompañamiento se ha basado en encuentros periódicos orientados a la reflexión estratégica, el aprendizaje desde la experiencia y el impulso de nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración, reforzando la capacidad de las empresas para afrontar sus desafíos con mayor claridad y autonomía.

El alcalde ha insistido también en la larga experiencia de mentorización de las personas participantes en el programa municipal, "muchos de los cuales repiten edición tras edición", si bien en esta ocasión se han incorporado cinco nuevas personas mentoras "para aportar su conocimiento y experiencia al desarrollo del tejido empresarial de Bilbao".

Desde su creación en 2008, 'Mentoring Bilbao' ha movilizado a 108 personas mentoras y 248 empresas, "consolidándose como una red de colaboración que pone en valor el talento y la experiencia profesional al servicio del desarrollo económico local", ha remarcado Aburto.

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

Durante el acto de clausura, celebrado en el Salón Árabe del Ayuntamiento, el alcalde ha hecho entrega del reconocimiento institucional a las 29 personas mentoras participantes en esta edición, agradeciendo "su implicación y compromiso con el tejido empresarial de la villa".

Como muestra de este reconocimiento, las personas mentoras han recibido un obsequio diseñado por el comercio local Orriak, consistente en una pieza enmarcada que fusiona tipografía e identidad urbana de la ciudad, en la que aparece la palabra Bilbao acompañada de siluetas reconocibles como el Museo Guggenheim, el propio edificio del Ayuntamiento o el Teatro Arriaga.

Aburto ha manifestado que "con este sencillo homenaje queremos mostrar nuestro agradecimiento a quienes comparten su experiencia y acompañan a otras personas empresarias, contribuyendo al fortalecimiento y crecimiento del ecosistema empresarial de Bilbao".