Bilbao selecciona los seis carteles finalistas que optan a ser la imagen del Carnaval 2026

Carteles finalistas para ser la imagen del Carnaval 2026 de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha seleccionado ya los seis carteles finalistas que optan a ser la imagen del Carnaval 2026, que este año tendrá lugar del 12 al 17 de febrero. La ciudadanía podrá votar del 12 al 18 de enero por su propuesta favorita, tanto de manera presencial en el CMD de Abando como de forma online, a través de la página web del Ayuntamiento.

Los seis títulos finalistas son "Bilbao se disfraza", "La sardina gondolera", "El carnaval camina hacía Bilbao", "Bilbao colorido", "Dena prest! - ¡Todo listo!" y "Aratuste dantzariak".

Esta selección ha corrido a cargo del jurado, compuesto por Itziar Urtasun, presidenta de la Comisión Mixta de Fiestas y concejala de Igualdad y Fiestas; los concejales Asier Abaunza y Esteban Goti; una persona representante de Bilboko Konpartsak; la directora de la Sala Rekalde, Alicia Fernández; la presidenta de la Asociación de Comerciantes Deusto Bizirik, Julia Diéguez; el periodista Roberto Forcen; y el creador teatral, Alex Hernández.

Asimismo, el jurado ha contado con la asesoría sobre el uso de Inteligencia Artificial de Borja Sanz, doctor encargado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.

En la selección de las obras finalistas, el jurado ha tenido en cuenta tanto la calidad técnica en la ejecución como la originalidad y la variedad de los temas. Las obras han sido escogidas de entre los 91 trabajos presentados. De ellos, 14 procedían de Bilbao, 28 de Euskadi, 41 del Estado y 8 de otros países.

PLAZOS Y SISTEMA DE VOTACIÓN

La elección del cartel ganador se hará con la participación ciudadana, que podrá votar del 12 al 18 de enero de dos maneras: votación presencial, en el Centro Municipal de Distrito de Abando, donde los carteles finalistas permanecerán expuestos hasta que concluya la elección, y votación online, a través de la página web del Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.eus). Para depositar su voto, las personas tendrán que presentar algún documento acreditativo, como DNI, carnet de conducir o similar.

El jurado, por su parte, realizará también su propia votación. El cartel seleccionado será el que obtenga la mayor puntuación sumadas las tres votaciones. Este año, la votación popular aumentará su representación hasta el 70% de la decisión final, con la suma de los votos emitidos online (35%) y los presenciales (35%).

La obra ganadora se presentará en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Bilbao el 21 de enero, y su autor o autora recibirá un premio de 2.000 euros.