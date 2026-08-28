"Bilbao, siempre Bilbao" y "Gazteok esnatu", primeros del Concurso de Bilbainadas de Aste Nagusia

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, entrega los premios del Concurso de Bilbainadas - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Bilbao, siempre Bilbao" y "Gazteok esnatu" han logrado los primeros premios, en castellano y euskera, respectivamente, del XXXVIII Concurso de Bilbainadas de Aste Nagusia.

Ha sido el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, quien ha hecho entrega este viernes de los premios en un acto enmarcado en el concierto de este viernes.

La cita ha sido conducida por el presentador de Telebilbao Joseba Solozabal, y ha contado con la actuación del grupo 5 Bilbainos, una de las cuatro formaciones que suben al escenario de La Pérgola de forma alterna cada mañana.

El certamen, que el Ayuntamiento de Bilbao organiza junto a Radio Nervión y Telebilbao, busca "impulsar la creación musical al tiempo que mantiene viva una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad, capaz de narrar su historia, su presente y su evolución desde una mirada popular y cercana", según el Consistorio.

En esta edición, la número 38, el primer premio de la modalidad en euskera ha sido para "Gazteok esnatu", de José María Larrazabal, mientras que la obra ganadora en castellano ha sido "Bilbao siempre Bilbao", de Jesús María Bilbao Estefanía.

El jurado ha concedido seis accésits a otras tantas composiciones que destacan por "su originalidad y conexión con Bilbao". Se trata de "Bilbao, Bilbao, Bilbao", de Alberto Núñez Baracaldo. "Bilbao, botxo presioso", de Alberto Núñez Baracaldo. "Que me quiten lo Bilbao", de Natacha Loyola. "La más txirene", de Natacha Loyola. "Sabor de nuestra tierra", de Zaira Robles Pérez. "Los del botxo nacemos donde queremos", de Josetxu Villasante de Gaminde.

Además, se ha hecho entrega de un premio honorífico a Txetxu Bilbao, en reconocimiento a "su aportación a la cultura de las bilbainadas a lo largo de los años".

Como es tradición, el Ayuntamiento de Bilbao editará un disco con las ocho composiciones premiadas en esta edición, y el trabajo se presentará en una gala en el Teatro Arriaga el próximo 13 de diciembre.