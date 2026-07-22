Bilbao sigue trabajando para acoger el Mundial de Fútbol 2030 y también los de rugby masculino y femenino en 2035 y 2037

BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado que siguen trabajando para que la capital vizcaína sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030 y también para acoger los mundiales de rugby masculino y femenino en 2035 y 2037.

En declaraciones a los medios de comunicación, Aburto ha explicado que, una vez concluido el Mundial de 2026, están esperando a poder trabajar en el del 2030, evento que cree que "puede ser muy importante para nuestra villa también".

El alcalde ha destacado que Bilbao tiene "una infraestructura que ahora parece que todo el mundo avala" aunque, "cuando hubo que hacer el nuevo San Mamés y las administraciones nos implicamos, no todos los que hoy sacan pecho con el mundial quisieron que se construyera el nuevo San Mames". "Y, gracias a aquella decisión, hoy podemos trabajar en una decisión de futuro que es la de contemplar que el Mundial de 2030 se pueda celebrar en Bilbao", ha remarcado.

Aburto ha dicho que le consta que la FIFA "está deseando venir a Bilbao" y espera que eso sea posible. "Nosotros vamos a seguir trabajando para que Bilbao sea sede del mundial", ha reiterado, para dar a conocer que la semana pasada se reunió con los presidentes de la Federación Española y de la Vasca de Rugby "para trabajar en otros dos eventos que son muy importantes y pueden ser muy relevantes para nuestra Villa".

Se trata, según ha anunciado, el Mundial masculino de Rugby de 2035 y del femenino de 2037. "Sé que falta mucho, pero son cuestiones que con esta antelación se empiezan a trabajar", ha concluido.