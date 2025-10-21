'Bilbao Silver Lab' busca empresas, emprendedores y entidades para testear productos y servicios a personas mayores

La iniciativa pone en marcha su segunda edición tras "el éxito" del piloto desarrollado el año pasado

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Bilbao Silver Lab', impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao a través de la sociedad municipal Bilbao Ekintza, ha puesto en marcha su segunda edición, para la que busca "empresas, startups y personas emprendedoras, así como entidades, para testear y validar productos y servicios dirigidos a personas mayores de la villa".

Tras "el éxito" del proyecto piloto puesto en marcha en 2024, esta edición vuelve a tener como objetivo "facilitar la posibilidad de testear soluciones en entornos de testeo estructurados y reales, antes de su salida al mercado, en contacto directo con personas mayores, profesionales del cuidado y otros agentes del sector", según ha explicado el Consistorio.

Para participar en 'Bilbao Silver Lab', las soluciones deben encontrarse en una fase de desarrollo que cuente con "un prototipo funcional o producto mínimo viable", sin estar comercializadas. Además de ofrecer acceso a una muestra diversa de personas usuarias y recursos, el proyecto proporciona acompañamiento técnico, coordinación logística y mentorización especializada en el ámbito de la longevidad.

También se promoverá la colaboración entre los agentes participantes, "tratando de generar sinergias que contribuyan al desarrollo de soluciones más eficaces, inclusivas y sostenibles". Cada propuesta de testeo recibida será analizada por parte de un comité técnico que valorará su viabilidad, grado de desarrollo y adecuación al público objetivo.

'Bilbao Silver Lab' está dirigido a empresas que desarrollan productos, proyectos o servicios para personas mayores o personas cuidadoras, que aborden la prevención, el cuidado físico y mental, la autonomía y la prolongación de la vida en el hogar; startups con soluciones innovadoras, físicas o digitales, que promuevan el envejecimiento activo; personas emprendedoras que exploran líneas de negocio en la llamada Silver Economy; y entidades interesadas en "recibir feedback directo de usuarios reales".

"SENSIBLE A SUS NECESIDADES"

En palabras de la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo, Kontxi Claver, "Bilbao quiere demostrar su potencial como espacio de innovación social y tecnológica, facilitando entornos controlados de pruebas y convirtiéndose en un lugar referente para el desarrollo de soluciones destinadas a mejorar la calidad de vida del colectivo senior, al que tenemos que cuidar con especial atención, reafirmando nuestro compromiso como ciudad abierta, transformadora, inteligente y sensible a sus necesidades".

La primera edición de 'Bilbao Silver Lab' se celebró en 2024, a diferencia de esta segunda edición, en formato concurso. El reto planteado fue encontrar soluciones que ayudaran a prolongar la calidad de vida en el hogar de las personas mayores, con énfasis en la prevención y el cuidado físico y mental.

El proyecto ganador fue Saluta APP, una aplicación diseñada para mejorar el bienestar psicológico de las personas cuidadoras, que ofrecía ejercicios de relajación, autoevaluaciones y consejos profesionales. Adicionalmente, dos proyectos finalistas, Conectad@s y App Vamos a Cuidarnos, tuvieron la posibilidad de desarrollar un testeo de seis semanas y accedieron a un servicio de mentorización.