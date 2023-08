Bilbao se sumerge en nueve días de fiestas tras el pregón íntegramente musical de Aiora Renteria

La pregonera advierte antes las posible agresiones machistas: "Ya sabes cuándo es no, no te lo tengo que explicar"

BILBAO, (EUROPA PRESS)

Bilbao ha vuelto a sumergirse en nueve días de fiestas ininterrumpidos tras un pregón, íntegramente musical y casi en su totalidad en euskera, con el que la pregonera y cantante Aiora Renteria ha dado inicio a la Aste Nagusia de 2023.

La líder de la banda Zea Mays ha utilizado la melodía de 'Negua joan da ta', una de sus canciones más populares para dar paso a la Semana Grande bilbaína de 2023, y ha adaptado su letra para concluir con un alegato en contra de la violencia machista. "Tú ya sabes cuándo es no, no te lo tengo que explicar", ha asegurado.

Posteriormente, la comparsera de Pinpilinpauxa Aihora Pinedo, ha prendido la mecha del cohete que marca el inicio de las fiestas de la capital vizcaína, seguido por el saludo, en la balconada del teatro municipal, de 'Marijaia", que tan animada como siempre, ha vuelto a bailar para bilbaínos y visitantes, por el inicio de Aste Nagusia.

Vecinos de Bilbao, vizcaínos y foráneos han ocupado, desde horas antes de la hora oficial del lanzamiento del txupin, el espacio que se extiende ante el Teatro Arriaga -- y desde el que se escucha el pregón-- hasta el Ayuntamiento.

Ni el aviso de altas temperaturas, que ha pronosticado para este sábado en Euskadi hasta 37 grados ha impedido que miles de personas ocuparan el lugar para corear, al término de las palabras de la pregonera 'Gora Aste Nagusia! (Viva la Semana Grande)'.

Reunidos ante la fachada principal del Teatro Arriaga desde horas antes del inicio oficial de la Semana Grande, los congregados han aguardado, en un ambiente festivo, a la salida de Marijaia -símbolo de las fiestas de la capital vizcaína- y sus acompañantes, la pregonera y la txupinera.

La pregonera, la cantante de la banda Zea Mays Aiora Renteria, un referente de la cultura euskaldun, y la txupinera e integrante de la comparsa Pinpilinpauxa Izaskun Pinedo, no han hecho esperar al público y se han asomado minutos antes del horario previsto, a la balconada del Arriaga, donde han sido jaleadas por los asistentes al acto.

Aiora Renteria ha comenzado y concluido su pregón con una de sus más conocidas melodías, cuya letra ha adaptado para la ocasión. La cantante bilbaína se ha mostrado "emocionada y llena de emoción" por cantar "desde este balcón, el sueño más hermoso", ya ha recordado a su familia más cercana, "todos bilbaínos".

Renteria ha citado a barrios tan populares como Santutxu, Irala o Recalde y se ha referido al gaztetxe Kukutza, desalojado por la Erzaintza en 2011. También ha tenido un recuerdo especial a comparsas como 'Kaskagorri','Sin Cuartel', 'Algara' o 'Txomin Barullo', y a lugares como Unamuno, Abandoibarra, o la Plaza del Gas.

La pregonera ha animado a "pasarlo bien" en fiestas de Bilbao, "sin miedo" y, tras animar a "llenar las calles", no ha dejado de enviar un mensaje ante las posibles agresiones machistas: "Acaríciame ahora, cuando tengas mi permiso. Tú ya sabes cuándo es no, no te lo tengo que explicar", ha cantado, esta vez en castellano.

"Disfrutemos nuestros cuerpos con respeto, grandes, pequeños, gordos o delgados, con mucho amor, en fiestas de Bilbao", ha añadido Aiora Renteria, para animar, "como en los tiempos de las inundaciones" a hacer "trabajo común las comparsas".

Tras las palabras de la pregonera, la txupinera, Izaskun Pinedo, ha lanzado el txupin. Marijaia ha vuelto a asomarse a la balconada en la que, un año más, ha vuelto a bailar, jaleada por los congregados en la plaza, que han botado bajo una lluvia de papeles rojiblancos y de harina. Posteriormente, se han dirigido al espacio festivo, en el que han quedado inauguradas las 'txosnas' por parte de Marijaia.

RECEPCIÓN

Antes de la lectura del pregón, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto ha presidido la recepción oficial que el Consistorio de la ciudad ha ofrecido en el teatro Arriaga a representantes institucionales, políticos y de la sociedad bilbaína.

La corporación municipal ha sido recibida al pie de la escalinata central del teatro con un aurresku de honor. A continuación, se ha procedido en el foyer del teatro al cambio de testigo de pregonera y txupinera y a la entrega de la makila de mando y del soporte lanzador del txupin.

La pregonera y la txupinera de la anterior edición, Itziar Lazkano e Iratxe Palacios respectivamente, han entregado ambos símbolos a Aiora Renteria e Izasku Pinedo, en presencia del alcalde Aburto y de la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun.

Concluida la toma de posesión, Aburto y Urtasun han procedido, el uno al otro, a anudarse al cuello el pañuelo tradicional de fiestas. En el acto han estado presentes, además del regidor bilbaíno y los portavoces de todos los grupos municipales de la capital vizcaína, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, y la presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, entre otros.

La capital vizcaína vivirá a partir de hoy nueve días continuados de fiestas, con un programa de más de 500 actividades y más de 100 actuaciones musicales. Además se conmemorarán los 40 años de las inundaciones de 1983 que afectaron a Bilbao y Bizkaia y que cancelaron las últimas jornadas festivas de la Aste Nagusia de aquel año.