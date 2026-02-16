Bilbao Zerbitzuak pone en marcha la segunda fase de su campaña para reforzar el posicionamiento de mercados municipales

Campaña del Ayuntamiento de Bilbao para reforzar el posicionamiento de los mercado municipales - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Zerbitzuak ha puesto en marcha este lunes la segunda fase de su campaña estratégica para reforzar el posicionamiento de los mercados municipales como espacios clave del consumo local, la economía de barrio y la vida en Bilbao, que incluye reparto de delantales y tote bags, una quedada de instagramers el 3 de marzo en la escuela de cocina de la ESHBI en La Ribera y presencia publicitaria en medios locales, Metro y Bilbobus.

El concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Álvaro Pérez, ha señalado que "el objetivo es seguir avanzando en la revitalización de los mercados como corazón del comercio local". "Queremos potenciar su presencia, relevancia y valor, impulsando su conexión con la ciudadanía,sobre todo con las generaciones más jóvenes, y situándolos como espacios esenciales del consumo responsable, la economía de proximidad y la vida cotidiana de Bilbao".

Esta nueva fase tras el lanzamiento de la iniciativa el pasado mes de diciembre, "da un paso más en la activación social y urbana de los seis mercados municipales de la ciudad, combinando identidad visual, dinamización comercial y conexión digital", ha destacado Pérez.

La campaña refuerza su presencia física mediante el reparto de delantales corporativos para los comerciantes, así como tote bags personalizadas que los propios puestos distribuirán entre su clientela, trasladando la imagen de los mercados a las calles y al día a día de la ciudadanía y convirtiendo cada compra en "un gesto visible de apoyo al comercio local", ha remarcado el edil.

La estrategia incorpora también una acción dirigida al entorno digital y a los nuevos públicos. El próximo 3 de marzo se celebrará una quedada de instagramers y creadores de contenido en la escuela de cocina de la ESHBI del Mercado de La Ribera.

Según ha precisado Alvaro Pérez, el encuentro busca generar "contenido atractivo y cercano que conecte con nuevas generaciones y proyecte una imagen actual, dinámica y experiencial de los mercados municipales, mostrando su oferta, su calidad y su dimensión como espacios de encuentro". La sesión que estará guiada por Adrián Rejón, concursante de MasterChef y vecino de Otxarkoaga.

La iniciativa se refuerza, además, con una campaña de publicidad en medios locales y en soportes urbanos como Metro y Bilbobus, ampliando el alcance del mensaje y consolidando la visibilidad de los mercados en el conjunto de la ciudad.

"MERKATI"

La campaña continúa protagonizada por "Merkati", el personaje icónico creado como reinterpretación contemporánea del clásico carro de la compra. Esta figura actúa como hilo conductor de todas las acciones y soportes, aportando coherencia, personalidad y un alto potencial de reconocimiento.

Además, bajo el lema "Hay cosas que nunca pasan de moda. Aitite y amama ya lo sabían", la campaña "conecta la sabiduría popular con los valores que históricamente han caracterizado a los mercados: producto fresco, trato humano, confianza y sostenibilidad", ha precisado Pérez.

El mensaje se completa con el claim "Compra fresco. Compra local" y el llamamiento directo "¡Súbete al carro!", que invita a la ciudadanía a formar parte activa de un modelo de consumo "más consciente y alineado con la identidad bilbaína", ha detallado el concejal.

Con esta segunda fase, Bilbao Zerbitzuak reafirma su apuesta por consolidar los mercados municipales como "espacios vivos, actuales y esenciales en la vida de la ciudad, donde tradición y modernidad conviven de forma natural", ha dicho el edil de Salud y Consumo.

"El objetivo final es provocar una reacción clara: volver a mirar a los mercados con orgullo, con ganas y con emoción. Son espacios que forman parte de nuestra memoria colectiva, pero también de nuestro presente y nuestro futuro", ha concluido Álvaro Pérez.