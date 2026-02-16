BilbaoArte inaugurará el viernes 'Ipar-hegora', del londinense Leo Burge, en la sala Uribitarte40

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Ipar-hegora', del artista londinense Leo Burge, se inaugurará este próximo viernes en la sala Uribitart40 de BilbaoArte. Se trata de un recorrido "que pone en diálogo diferentes facetas del trabajo", como dibujos, relieves, prototipos de expositor y retazos procesuales.

Según ha informado BilbaoArte en un comunicado, la exposición podrá verse hasta el próximo 6 de abril, y con motivo de la misma se ha editado una publicación a modo de catálogo del artista diseñada por el bilbaíno Jaime Asua, disponible de forma gratuita a partir del 6 de marzo en la propia sala de exposición.

En 'Ipar-hegora' abunda el uso de varas mecanizadas en el estudio, conformándose mediante éstas diferentes tipos de secuencias. Los encuentros y terminaciones quebradizas a veces se emplean como principio constructivo, pudiendo estructurar las obras a través de lo inherentemente dispar. Este juego, entre una forma estructurada y el margen de error que la va constituyendo es una constante en las piezas, ha detallado BilbaoArte.

"Mediante el dibujo y su puesta en escena, pueden entreverse algunas aperturas a la psique de este artista, con referentes tan pertinentes al dominio de la abstracción en el arte, como también a otros mundos. Algunas obras, quizás no tan inesperadamente, parecen gravitar hacia las sub-culturas visuales del rock, del surf y del 'hazlo tú mismo' (DIY)", ha añadido.

Con motivo de la exposición, BilbaoArte ha editado una publicación del artista, diseñada por Jaime Asua. El catálogo resume un año de trabajos expuestos en KAMC Koganecho, galería Ethall y Atoi, junto a algunos precedentes como son muestras en Carreras-Múgica, Jorge López o el paso por la residencia de BilbaoArte. Además, documentará nuevas compilaciones realizadas para la exposición Ipar-Hegora bajo el mismo título.

La muestra se presenta a falta de un unitario cuerpo de trabajo que haya sido reservado para la ocasión. En su lugar, algunas piezas han sido reeditadas y repensadas tanto en términos de su itinerancia de un lugar a otro como en su relación específica al espacio de Uribitarte40.

Dentro del programa inaugural, se realizará una visita guiada con el artista el mismo viernes día 20, una hora antes de la inauguración oficial, que tendrá lugar a las 19.00 horas.

Además, habrá visitas guiadas simultáneas en LSE (Lengua de signos española) y hablada los días 4 de marzo (en euskera), y el 18 de marzo (español), ambas a las 19.00 horas.

Por su parte, la presentación del catálogo será el jueves, 26 de marzo, a las 19.00 horas, en la que participarán el artista y el diseñador de la publicación.