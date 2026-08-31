Bilboko Konpartsak destaca como positiva la ausencia de agresiones, percances y conflictos "graves" en esta Aste Nagusia

Bilboko Konpartsak presenta su protocolo contra agresiones para Aste Nagusia - EUROPA PRESS

BILBAO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak ha hecho una valoración "positiva" de la Aste Nagusia 2026 y ha destacado que la edición de este año, en comparación con las anteriores, haya sido "generalmente tranquila, sin percances, conflictos o agresiones graves".

En un comunicado, la federación de comparsas ha asegurado que se ha vivido "una semana festiva, en general pacífica y sin contratiempos graves, pero marcada por la implantación de Ticketbai, la campaña de refuerzo del euskera de GUKA y la huelga de Teknikariok".

Tras destacar el ambiente positivo que ha tenido el recinto festivo, las comparsas se han mostrado "encantadas" de que no se haya producido ningún incidente ni agresión que haya requerido la activación de su protocolo contra agresiones y que "seguirán trabajando para que así se mantenga en años posteriores".

"Queremos destacar que la respuesta de las comparsas en cuanto a la gestión de las agresiones ha sido muy acertada, organizada y colectiva y la respuesta temprana ante los conflictos ha hecho que la tensión no haya aumentado", han agregado en su balance.

La federación ha incidido en "la persecución institucional que han sufrido el colectivo de manteros y los vendedores ambulantes" y que, aunque este año han disminuido las agresiones sufridas por este colectivo, respecto a la edición anterior, "queremos denunciar las discriminaciones y violencias institucionales que siguen sufriendo, así como los intentos de criminalización", por lo que piden al Ayuntamiento de Bilbao que, "ante este grave problema estructural, tome medidas y no mire hacia otro lado".

'IMPOSICIÓN' DE TICKETBAI

En cuanto a la implantación de la campaña Ticketbai, desde Bilboko Konpartsak han querido agradecer "a la gente de fuera y dentro de la barra la paciencia demostrada" así como a las konpartsakides que, "como si fueran profesionales, han realizado innumerables esfuerzos para entender y trabajar con esta imposición".

En este punto han lamentado que, aunque "todavía no hemos terminado el trabajo y tras el desmontaje del espacio festivo y de las txosnas deberemos seguir el trabajo burocrático que nos ha dificultado esta Aste Nagusia".

En el conjunto de las actividades, desde Bilboko Konpartsak han destacado que la participación ha sido "diversa y mayor que el año pasado", mientras que en las actividades infantiles, con 112 acciones en total para los más pequeños, también se ha notado este incremento de participación.

En cuanto a las banderas azul y marrón que otorgan en cada edición, este año han dado la bandera azul a la huelga de técnicas y técnicos de espectáculos, ya que "son uno de los pilares fundamentales tanto de esta Aste Nagusia, como de todas las demás ediciones".

Por ello, a través de este distintivo han querido reconocer "la labor que realizan en nuestras fiestas, mientras hemos apoyado la mejora de las condiciones que demandan".

CRÍTICAS A ETS

Por el contrario, con la bandera marrón, han querido mostrar su "desacuerdo con respecto a la estrategia de ETS, que ha utilizado Aste Nagusia en beneficio de sus intereses, intentando hacer creer que ha tomado estas medidas en favor de los trabajadores y trabajadoras, y por encima del derecho de huelga", han señalado.

"Nosotras tenemos claro que Aste Nagusia es del pueblo y no se puede utilizar para atentar contra un derecho fundamental de los trabajadores", han añadido.

Por último, han valorado también "muy positivamente" el trabajo realizado por GUKA para poner en marcha la campaña "Aste Nagusian euskara nagusi" para "impulsar el euskera en el recinto festivo y por construir con nosotras espacios libres para los euskaldunes".