Bilboko Zirkuitoa inicia este jueves nueva temporada

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha este jueves, 2 de octubre, la nueva temporada de Bilboko Zirkuitua, una iniciativa municipal que promueve la actividad de grupos de teatro de la capital vizcaína y sus alrededores, y que ofrecerá doce propuestas gratuitas distribuidas por diferentes barrios.

Las representaciones se llevarán a cabo en los Centros Municipales de Altamira, Basurto, Begoña, Rekalde, Otxarkoaga, San Francisco y Zorrotza, y en el Instituto de Solokoetxe, según ha explicado el Consistorio.

Desde el 2 de octubre hasta el 18 de diciembre, todos los jueves se programarán las propuestas escénicas de nuevos creadores y grupos de teatro amateurs y semiprofesionales, dirigidas a todos los públicos.

Entre las compañías que estarán presentes en esta nueva edición se encuentra la Companyia del BAC, con 'Lear: entre la vida y la muerte', La Trascienda Teatro con 'Okupame!', Un relato para cada Rato con 'Historias del baserri', Itxartu Antzerki Taldea con 'El zoo de las plumas' y Alejandro Gijaba con 'No hay jóvenes en la costa'.

También pasarán por Bilboko Zirkuitoa Libélula Teatro con 'El primer amor', Suminak Mujeres de Uribe Kosta Teatro con '¡Furias!', Tunka Taldea con 'La aldea durmiente' y Luna Llena con 'Los ángeles de Sabin'.

Además, se ofrecerán propuestas de teatro breve: 'Diario de desdichas', 'Vinagre' y 'Encuentro nocturno de muerte y olvido', de Arimaktore, y 'El conserje' y 'Corsarios', dirigidas por Unai García Amaro.

Todas las representaciones son gratuitas y darán comienzo a las 19.00 horas. La entrada se podrá recoger una hora antes el mismo día de cada función en la entrada del salón de actos de cada Centro Municipal de Distrito. Solo se podrán disponer de dos entradas por persona y se reservarán espacios para personas con movilidad reducida y con necesidades especiales.