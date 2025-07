Bill Bruford, primer Premio Jazzaldia 2025: "He sido demasiado rock para el jazz y demasiado jazz para el rock"

El batería vuelve a los escenarios de los que se retiró en 2009 de la mano de Pete Roth Trio que actúan esta noche en el festival

El batería británico Bill Bruford, que este miércoles ha recibido el primer premio Donostiako Jazzaldia de la 60 edición del Festival de Jazz de San Sebastián, ha confesado que siempre se ha sentido un 'outsider', "demasiado rock para el jazz y demasiado jazz para el rock". Tocará esta tarde en el escenario Fnac Gunea de las terrazas del Kursaal con Pete Roth Trio en su vuelta al jazz y a los escenarios de los que se retiró en 2009.

Bruford ha recogido "feliz y emocionado" este galardón que "es un honor" y también "una sorpresa" para él, en el teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana de manos del director del Jazzaldia donostiarra, Miguel Martín, y del alcalde de la ciudad, Eneko Goia.

Martín ha confesado que descubrió "un mundo nuevo" a través de la música de Bill Bruford, al que escuchó por primera vez con 18 años. "Fue una puerta a algo totalmente diferente", ha señalado, en alusión al batería británico que comenzó su carrera tocando jazz en la década de los 60, para después pasarse al rock con el grupo Yes en 1968, y con la banda King Crimson de 1972 a 1974, además de haber participado con Genesis en 1976.

También compuso y tocó su propia música con su banda Bruford, grabando cuatro álbumes de 1977 a 1980. En 1981 reconstituyó King Crimson junto con Robert Fripp y formó su grupo electroacústico de jazz Earthworks en 1986 con Django Bates e Ian Ballamy. En 2009 anunció su retirada de los escenarios y ahora vuelve de la mano de Peter Roth Trio, que actúa este miércoles a las 22.15 horas con entrada libre en el escenario Fnac de las terrazas del Kursaal.

Para Bill Bruford, un buen batería tiene que tener las tres 'E' en inglés, 'elegance, economy y effortlessness', es decir, tocar con elegancia, economía de medios y sin esfuerzo, algo que ha señalado es carácterístico en tres de sus influencias los baterias Max Roach, Art Blakey y Joe Morello, respectivamente.

Preguntado por los periodistas sobre qué le llevó a volver del rock al jazz, el Premio Donostiako Jazzaldia ha explicado que "cuando estás en un lago es muy importante ser capaz de abandonar una orilla para llegar a la otra". Asimismo, ha señalado que ambos géneros siempre han estado en su mente y "era demasiado jazz para el rock y demasiado rock para el jazz". "Siempre he sido un 'outsider'", ha confesado.

A su juicio, "se puede hablar todo lo que se quiera de jazz, pero para progresar es esencial tocarlo". "Tuve que salir del rock para poder mejorar mi jazz", ha señalado.

"CRUCE DE CAMINOS"

Además, ha apuntado que es diferente tocar jazz o rock, pero ambos son voces del siglo XX que, además, hoy en sí "no dicen gran cosa a los jóvenes". A su juicio, ambos géneros han estado como "en cajas estancas", pero ahora las nuevas generaciones "no tienen problema en mezclarlos". "Hoy estamos en un cruce de caminos muy interesante, es una gran mejora", ha opinado.

Sobre el concierto de esta noche, ha señalado que le gustaría poder decir al público qué va a escuchar pero no puede porque será "música improvisada". Para el músico, "es muy interesante" subirse a tocar a un escenario ante un público que no sabe exactamente qué va a escuchar. "Eso me gusta mucho, la reacción instantánea de la gente a la música", ha señalado.

En este contexto, ha reflexionado sobre el hecho de que ahora normalmente el público "quiere un producto" y, cuanto más paga por él, "más quiere saber lo que va a escuchar", pero "en el jazz no es así". "Eso es lo que más interesante me parece", ha incidido, para pedir a quienes se acerquen al escenario Frigo del Jazzaldia "que esperen lo inesperado".

Sobre el hecho de que decidiera retirarse de los escenarios en 2009, Bruford ha confesado que se sentía "agotado", no tanto por la evolución de la música, sino por el trabajo "administrativo" de los músicos que llevó a cabo durante 20 años, en un tiempo "sin mails, sin móviles" y, además, "sin manager porque era muy caro".

"Veía cada día la batería en el estudio de mi casa y no sentía necesidad de ponerme a ello", ha explicado, pero ha añadido que "poco a poco" su mente y su cuerpo se fueron "recargando" y entonces sí sintió que "necesitaba" retomarlo. "Me recargué", ha apuntado.

El Jazzaldia entregará este año otros dos premios Donostiako Jazzaldia a la cantante Dee Dee Bridgwater, en el concierto que ofrecerá el viernes en la plaza de la Trinidad, y al guitarrista Marc Ribot en la actuación que ofrecerá el domingo en el teatro Victoria Eugenia.