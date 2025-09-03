Bingen Zupiria asiste a la reunión preparatoria de las unidades de tráfico de la Ertzaintza con motivo de la Vuelta

Unidades de tráfico de la Ertzaintza con motivo de la salida y llegada de la Vuelta en Bilbao - IREKIA

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asistido esta mañana al briefing preparatorio de la Ertzaintza previa a la 11ª etapa de La Vuelta 2025 que este miércoles tiene su salida y meta en Bilbao. En total, la Policía Autónoma vasca desplegará 587 efectivos durante esta prueba ciclista.

La carrera ciclista, que recorrerá una distancia de 157,4 kilómetros, partirá desde la explanada de San Mamés y finalizará en la Gran Vía.

En el encuentro con las y los agentes de las unidades territoriales de Tráfico de la Ertzaintza el consejero ha conocido de primera mano el dispositivo de vigilancia y acompañamiento que se pondrá en marcha para garantizar el correcto desarrollo de la prueba ciclista y la seguridad de corredores y afición.

La Policía Autónoma vasca desplegará 587 efectivos durante esta prueba ciclista y el dispositivo de seguridad y acompañamiento en la carrera, se desarrollará en estrecha colaboración con las Policías Locales.

Sobre las 12.35 horas saldrá la caravana publicitaria, que realizará el mismo recorrido que los corredores, y está previsto que a las 13.35 horas arranque la carrera. Según las previsiones de la organización, la etapa finalizará entre las 17.20 y las 17.41 horas, dependiendo del ritmo de carrera de los ciclistas.

La salida neutralizada será a las 13.35 horas desde Bilbao y transcurrirá por la calle Felipe Serrate, Avenida Sabino Arana, Plaza Sagrado Corazón, Puente Euskalduna, calle Ballets Olaeta, calle General Eraso, calle Morgan, túnel Carmelo Bernaola, BI-604, paso a nivel y BI-2704, siendo la salida lanzada entorno a la 13.51 horas a la altura de las gasolineras Repsol.

Las principales localidades que atravesará la prueba son, Elexalde, Gatika, Mungia, Aresti, Bermeo, Mundaka, Sukarrieta, Murueta, Forua, Gernika, Arratzu, Munitibar, Urrutxua, Ajuria, Muxika, Larrabetzu, Galdakao, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika y Bilbao.

Los cortes de tráfico durarán en torno a los 60 minutos y, en todo caso, hasta el paso de la motocicleta de la Ertzaintza con banderas verdes.

Las principales afecciones serán en la Bi-604, que se cortará aproximadamente entre las 12.40 horas y las 14.00 horas para todos los vehículos en tránsito hacia N-637, Txorierri/Asua y se podrán utilizar como rutas alternativas otras salidas de Bilbao.

La BI-631, de Mungia a Bermeo, se cortará entre el Pk 19,500 y Pk 35,300 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 13.10 horas y 14.10 horas.

La BI-2235, de Bermeo a Gernika, se cortará entre el Pk 37 y Pk 50 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 13.30 horas y 15.15 horas.

La BI-635, de Zugastieta a Muxika, se cortará entre el Pk 29 y Pk 33 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 14.30 horas y 16.00 horas.

La N-634, de Erletxes a Bilbao, se cortará entre el Pk 98 y Pk 103 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 15.00 horas y las 17.15 horas. En este caso, se podrá utilizar como ruta alternativa la A-8.