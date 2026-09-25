Bionekazaritza celebrará la feria ecológica este sábado en Vitoria-Gasteiz

Feria ecológica - BIONEKAZARITZA

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz albergará este sábado, de 10.00 a 14.30 horas, la feria ecológica organizada por Bionekazaritza, la Asociación Alavesa de Agricultura Ecológica, con el objetivo de "fomentar la alimentación ecológica y acercar los valores de la agroecología a la ciudadanía".

La asociación ha informado que el mercado Bionekaraba XXXI forma parte de la iniciativa 'La Ruta de Ferias Ecológicas de Euskadi' y se enmarca también dentro del programa de 'Septiembre Agroecológico', organizado por Bionekazaritza.

El mercado 'Bionekaraba' contará, entre otras actividades, con la presentación del libro 'Haziak. Zergatik eta nola egin zureak', a cargo de Marc Badalek y Miguel Arribas Kelo; un conversatorio sobre la celebración política de la diversidad en el medio rural con Agrocuir da Ulloa y Serrana Cuir; una sesión de showcooking con Karmine Jatetxe y la actuación del grupo de música Magufada.

Las ferias, que se celebrarán entre agosto y octubre en trece municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, pretenden visibilizar la importancia de la producción local ecológica y reforzar la apuesta por un consumo responsable. Las ferias ecológicas están organizadas por las asociaciones Bionekazaritza (Álava), Ekolur (Bizkaia) y Biolur (Gipuzkoa) en colaboración con ENEEK-Ekolurra.

La organización ha destacado que estos mercados son mucho más que espacios de compraventa, al "constituir puntos de encuentro para dar a conocer el trabajo de las personas productoras locales, fomentar la relación directa entre productores y consumidores y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria". Además, ofrecen a la ciudadanía la oportunidad de conocer quién produce sus alimentos y cómo lo hace, reforzando relaciones basadas en la "transparencia, la confianza y la cercanía".

Este año la Ruta de las Ferias Ecológicas de Euskadi hará parada en Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Azpeitia, Mungia, Vitoria-Gasteiz, Durango y Eibar.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Bionekazaritza ha subrayado que la agricultura ecológica ha experimentado un importante crecimiento en Euskadi durante el último año. En 2025, la superficie inscrita en producción ecológica aumentó un 43%, alcanzando un total de 18.167 hectáreas. Actualmente, el 9% de la superficie agraria de Euskadi está certificada en producción ecológica.

Aún así, ha remarcado que "queda camino por recorrer" para alcanzar el principal objetivo marcado por el 'Pacto Verde Europeo' para 2030 para que el 25% de la superficie agraria se gestione bajo criterios de producción ecológica. Por último, ha señalado que, en la actualidad hay 813 productores y operadores certificados en producción ecológica, lo que supone 45 más que el año anterior.