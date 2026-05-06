BIZAN ofertará en verano 104 cursos con 1.450 plazas, cuyo plazo de inscripción se abrirá el 18 de mayo

VITORIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

BIZAN ofertará el próximo verano 1.450 plazas distribuidas en 104 cursos y talleres, 30 de los cuales son nuevos. A la vista de la oferta global, destaca la importancia que se da al bienestar físico y la salud, la fuerte presencia de la estimulación cognitiva, la importancia creciente del bienestar emocional, la inclusión digital, y la creatividad y actividades manuales como espacios para el fomento de la socialización.

Según ha informado el concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, Lucho Royero, en la oferta de 104 cursos y talleres, el bloque mayoritario es el de 88 talleres para personas de 60 años en adelante. A ellos se suman otros ocho talleres generativos.

En un tercer bloque hay otros ocho talleres para los cuales no es necesario tener carné BIZAN, ya que los participantes pueden ser más jóvenes (en unos casos a partir de 18 años, en otro desde 35 y en otros desde 50).

A la hora de programar actividades y de incorporar 30 nuevos talleres, se han tenido en cuenta las temáticas de interés emergente: estimulación cognitiva y memoria; competencias digitales; actividad física, baile y expresión corporal; gestión emocional y bienestar psicológico; salud física y autocuidado; hábitos saludables y creatividad; o pensamiento crítico y seguridad.

Las inscripciones comenzarán el 18 de mayo y se prolongarán hasta el 3 de junio. En cuanto a las formas de hacerlas, hay diversas opciones: en los centros BIZAN; en los servicios de Información de los centros cívicos e instalaciones deportivas municipales; en las oficinas de Atención Ciudadana; en el teléfono de información 010 o en el 945 161100 si se llama desde fuera de Vitoria-Gasteiz; y en la página web municipal.

Además de esta programación específica para el verano, se mantienen dos programaciones que se desarrollan durante el año, excepto agosto. Se trata de los 18 parques de salud repartidos por la ciudad y del programa "Activa tu barrio". En ambos casos no es necesario inscribirse, el acceso es gratuito y se imparten en los horarios habituales.

Por otro lado, en todo momento continúa la programación mensual cogestionada con personas mayores a través de las Comisiones de cada centro BIZAN y el programa "En bici sin edad", que permite a personas con problemas de movilidad pasear por la ciudad en unas bicis especialmente acondicionadas para su seguridad.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha señalado que en verano los talleres son de corta duración para adecuarse a los tiempos de descanso y a la desconexión vacacional de los usuarios. Ello facilita, además, menor compromiso y anima a conocer materias novedosas.