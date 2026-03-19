Bizkaia abre la inscripción para becas de arte dramático, música y danza

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BILBAO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia ha abierto, hasta el próximo día 26, el plazo de solicitud de las becas para "impulsar el talento artístico" en el territorio vizcaíno durante el año 2026 destinadas a Arte Dramático, Música y Danza, con el objetivo de proporcionar acceso a programas formativos de alto nivel.

La institución foral ha asignado un total de 349.000 euros a estas convocatorias, de los que 86.000 euros se reservan a arte dramático, 165.000 euros a música y 98.000 euros a danza.

Según ha explicado, al igual que el año pasado, la convocatoria está dirigida a "la detección y el apoyo a personas con expectativas de lograr la excelencia y su formación en el ámbito de las artes escénicas". Los proyectos deberán tener una duración equivalente al curso escolar (comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027) y un mínimo de 800 horas.

Las personas interesadas en participar en estas convocatorias pueden presentar sus solicitudes hasta el 26 de marzo a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

Con esta iniciativa, la Diputación pretende reafirmar su "compromiso con el desarrollo cultural y artístico del territorio, promoviendo el acceso a oportunidades de formación de calidad para talentos emergentes".