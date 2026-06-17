Bizkaia "ajustará" la norma de IRPF para flexibilizar las condiciones de declaración conjunta para familias separadas

Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

GERNIKA (BIZKAIA), 17 (EUROPA PRESS)

Las Juntas de Bizkaia han aprobado la toma en consideración de dos proposiciones de norma para modificar la normativa del IRPF presentadas por EH Bildu y PP ante los "efectos negativos" que ha tenido la revisión fiscal en la posibilidad de realizar declaración conjunta en las familias separadas con hijos a su cargo. PNV y PSE-EE, los dos grupos del Gobierno foral, han mostrado su disposición a "ajustar" la norma para flexibilizar los medios de prueba del mantenimiento exclusivo de los menores y fijar un umbral mínimo.

El pleno de la Cámara foral ha debatido sendas iniciativas de EH Bildu y del PP para modificar la Norma Foral 13/2013 del Impuesto de la Renta sobre la Personas Físicas (IRPF), cuya toma en consideración se ha acordado en el primer caso con los votos de todos los grupos a excepción de los junteros populares --que se han abstenido-- y en el segundo caso por unanimidad.

EH Bildu y PP han advertido de que la revisión fiscal aprobada el pasado mes de abril conllevó una modificación en la regulación de la constitución de la unidad familiar que ha supuesto en la práctica "efectos negativos" en muchos progenitores separados que han perdido la posibilidad de hacer declaración conjunta.

Ante esta situación, la juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha apostado por "retrotraerse al punto de partida" --respetando la equiparación que se realizó de las reducciones a familias monoparentales-- para hacer "una reflexión serena" sobre la forma en que se recoge en la norma la situación de familias con menores a su cargo.

Para la formación soberanista, "es muy dudoso que el mecanismo de declaración conjunta sea el instrumento más adecuado para recoger las especifidades de estas unidades familiares", por lo que se debería buscar "un mecanismo más adecuado".

Por su parte, el juntero del PP Diego Pagadigorria ha advertido de que la revisión fiscal, en la que ve "desconexión de la realidad social actual", ha supuesto "una subida indirecta de impuestos para muchas familias vizcaínas".

En este sentido, ha criticado que "ha endurecido de manera significativa los requisitos para acceder a la tributación conjunta", de manera que "progenitores que asumen de facto y en exclusiva o de manera dominante el mantenimiento económico de los hijos no pueden acreditar tal circustancia", lo que genera "una situación de indefensión y de tratamiento fiscal injusto en relación con su capacidad económica real".

Los dos grupos que integran el Gobierno foral han defendido la revisión fiscal acometida si bien han mostrado su disposición, tras "escuchar" a la ciudadanía, a realizar los "ajustes" que sean precisos, según ha precisado el juntero del PNV Mikel Bagan, "siempre teniendo en cuenta el marco general, el principio de justicia fiscal y el tratamiento igualitario ante situaciones económicas equivalentes".

Bagan ha precisado que su grupo apoya iniciar la tramitación para llevar a cabo esos ajustes pero no comparte los modelos por los que apuestan EH Bildu y el PP. En la misma línea, el juntero del PSE Alberto Álvarez ha mostrado el respaldo a la toma en consideración de las propuestas "sin prejuzgar las soluciones de detalle que, en su caso, deban perfilarse a lo largo del procedimiento legislativo".

En concreto, según ha explicado, los dos grupos del Gobierno foral plantean "ajustar la normativa" en dos aspectos para contribuir a "una mayor equidad y a mejorar la seguridad jurídica de los contribuyentes".

El primero de ellos se dirigirá a flexibilizar los medios de prueba "de cara a justificar el mantenimiento económico exclusivo de una sola persona progenitora, adoptante o acogedora" y el segundo hará referencia a "un umbral por debajo del cual se consideraría que el mantenimiento económico es exclusivo".

"En este supuesto, y en el caso de las custodias exclusivas se determinará, en línea con las referencias marcadas por el Consejo General del Poder Judicial, un importe de la pensión de alimentos por debajo del cual se entendería que el mantenimiento económico, es exclusivo", ha precisado Álvarez.

Finalmente, la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha considerado "razonable" abordar la modificación de la norma ante los "efectos no deseados" que ha tenido en "determinados supuestos familiares", pero no comparte las "soluciones concretas" de EH Bildu y PP.

En esta línea, ha rechazado que "la solución sea volver al modelo anterior" y ha apostado por mantener "los avances en equidad" introducidos con revisión fiscal, que su grupo acordó con PNV y PSE-EE, y "corregir supuestos concretos en los que se están produciendo efectos injustos".