Bizkaia aprueba un presupuesto de 1.716,2 millones para 2026 con los votos de PNV y PSE-EE

Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

La oposición cree que no son los que "necesita" el territorio ni responden a la "realidad social" y los ve "continuistas"

GERNIKA (BIZKAIA), 29 (EUROPA PRESS)

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado este lunes los presupuestos vizcaínos para 2026, que cuentan con un disponible departamental de 1.716,2 millones, con los votos a favor de los dos grupos que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE. Las cuentas han salido adelante pese a los votos contrarios de EH Bildu, PP y Elkarrekin, en este último caso con la excepción de los dos departamentos en los que ha transaccionado enmiendas con jeltzales y socialistas, en los que se ha abstenido.

De este modo, cierran su tramitación en el Parlamento de Bizkaia los terceros presupuestos del Ejecutivo que lidera Elixabete Etxanobe, que se elevan a 11.320,3 millones de euros, un 6,19% más que este año. De ellos, 1.716,2 millones estarán destinados al disponible departamental, un 3,9% más que en 2025.

Durante el debate en el pleno de debate de enmiendas parciales y aprobación definitiva de las cuentas, los grupos de la oposición han criticado que únicamente hayan prosperado dos de las 514 enmiendas parciales que han presentado, a través de dos iniciativas transaccionadas por Elkarrekin con PNV y PSE-EE.

El juntero de EH Bildu Aitor López Vázquez ha advertido de que no son "los presupuestos que necesita Bizkaia ni en contenido ni en cifras" y ha apelado a pasar de "la mera gestión" al "liderazgo". También ha denunciado un "veto" al acuerdo con su grupo porque, ha lamentado, se ha priorizado la "pugna política" frente al impulso de "medidas positivas para la ciudadanía".

El juntero del PP Diego Pagadigorria ha considerado que las cuentas son "continuistas" y tienen "un enfoque recaudatorio desmesurado". "Sin alivio fiscal, no hay votos del PP", ha remarcado el juntero, que ha criticado que los terceros presupuestos del Gobierno de Elixabete Etxanobe "no ofrecen muchas novedades ni grandes proyectos innovadores ni tractores para el territorio".

La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha criticado que las cuentas del Gobierno foral "no responden a la realidad social" de Bizkaia ni a los retos que se deben afrontar. Tras valorar los "cambios útiles" acordados por su grupo en las dos enmiendas transaccionadas, ha afirmado que su "no de hoy" es "una invitación a rehacer el camino desde una base que sea compartida" y, si se abre "un diálogo real", Elkarrekin "estará ahí para alcanzar nuevos acuerdos que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía".

MAYORÍA PARLAMENTARIA

Desde los grupos del Gobierno foral, el juntero del PNV Mikel Bagan ha reivindicado que se han diseñado unas cuentas "para consolidar el futuro económico, el empleo y los servicios públicos de calidad" en Bizkaia y que responden "un programa político con un amplio respaldo" de la ciudadanía, "modulado" con el acuerdo de gobierno con el PSE.

El portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro, ha defendido que el presupuesto planteado por el Gobierno foral es "sólido, responsable y profundamente social", y ha censurado a los grupos de la oposición que "proponen más gasto sin explicar bien de dónde sale el dinero".

Tras asegurar que no ha habido ni "cerrazón" ni "vetos", ha remarcado que "una mayoría parlamentaria es una expresión legítima de la voluntad democrática de la ciudadanía, y no exime del diálogo, pero tampoco obliga a renunciar a un programa político coherente y acordado".

