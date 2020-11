Bizkaia centra su campaña del 25-N en "la invisibilidad de los pasos previos" a la violencia machista

Laespada advierte de que "a veces no se quieren ver", lo que exige "poner una nueva mirada que permita detectarlos y ponerles freno"

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia centrará su campaña con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en "la invisibilidad de muchas actitudes y pasos previos" que generan después violencia machista y que "a veces no se quieren ver", lo que exige "poner una nueva mirada que permita detectarlos y ponerles freno", según ha afirmado la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada.

La campaña, presentada este miércoles en rueda de prensa se llevará a bajo el lema 'No veas lo que no es. Es violencia machista'. En palabras de Teresa Laespada, "muchas veces no se ve o no se quiere ver lo previo, las señales previas".

El mensaje de la campaña se desarrollará en torno a cuatro frases orientadas a distintos momentos y entornos, '¡Vaya pintas! Lo hace por provocar', 'Le daba 'like' a otros tíos', 'Hablaba mucho con otros hombres' y 'Se le fue la mano, pero la quería mucho'. La parte gráfica cuenta con una imagen que representa un ojo, "en el sentido de lo que se quiere ver y lo que se puede ver".

La difusión de la campaña se está realizando de forma tradicional en medios de comunicación tanto en formato físico como digital, pero también con presencia en redes sociales.

Puede verse en diversos espacios de Metro Bilbao, de EuskoTren, de Cercanías Renfe y en 32 unidades de Bizkaibus, y también estará presente en tiendas, con unos 13.000 carteles y otras tantas pegatinas.

De igual modo, se podrá ver en 71 polideportivos de Bizkaia, en el conjunto de ayuntamientos, en más de 160 centros de salud y hospitales, en más de 250 centros escolares, en medio millar de asociaciones y entidades, y en dependencias de la Diputación Foral.

La campaña también cuenta con el apoyo de varios clubes de deporte profesional. De este modo, el Athletic iluminará San Mamés con el lema de la campaña el día 25 y van a realizar diversas acciones en algunos partidos y en sus perfiles de redes sociales el Bilbao Basket, el Lointek Gernika de Baloncesto, el Balonmano Zuazo, o baloncesto adaptado.

Además, se repartirán 400 mascarillas con la imagen de esta campaña, que complementa los programas de atención a las víctimas de violencia machista, "una de las mayores violaciones a los derechos humanos que todavía se producen en Bizkaia", ha lamentado Laespada.

OBSERVATORIO

Por otro lado, el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad ha anunciado que se está renovando la web del Observatorio de Violencia Machista en Bizkaia, un espacio que permite consultar un sistema de información y seguimiento de las situaciones de violencia contra las mujeres que se produzcan en el territorio histórico.

"Se van a poder consultar cifras y evoluciones de lustros sobre la violencia machista, así como sobre los recursos de atención a las víctimas. Es una herramienta extraordinaria y actualizada para conocer la realidad y las alternativas de atención a las víctimas", han subrayado sus responsables.

Por otro lado, también se va a realizar una representación teatral relacionada con este 25 de noviembre. Se trata de la obra de teatro 'El último baile', puesta en escena por Pabellón 6, la compañía que lidera Ramón Barea.

La obra trata sobre el asesinato de las hermanas Mirabal por el régimen del presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo, precisamente un 25 de noviembre de 1960. El montaje será visto por alumnado de bachillerato de varios colegios y también por público adulto.