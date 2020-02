Bizkaia dota con hasta 60.000 euros la realización de proyectos culturales

Publicado 09/02/2020 17:19:22 CET

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 13

BILBAO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia cerrará el próximo jueves, día 13, el plazo de presentación de solicitudes de ayuda para la realización este año de proyectos culturales en el Territorio Histórico, dotados con hasta 60.000 euros de subvención, si son considerados de "especial trascendencia".

Según datos de la institución foral recogidos por Europa Press, los destinatarios de este programa de ayudas son: asociaciones, fundaciones privadas y cooperativas de Iniciativa Social; ayuntamientos, organismos autónomos municipales, y mancomunidades de ayuntamientos vizcaínos.

De este modo, son subvencionables los proyectos culturales de especial trascendencia, así como de interés cultural, los Festivales de Bizkaia y las exposiciones de prácticas artísticas contemporáneas de especial relevancia.

Serán gastos subvencionables aquellos que siendo correctamente justificados de conformidad con la normativa en vigor, respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido.

En el caso de las subvenciones a exposiciones de prácticas artísticas contemporáneas se consideran gastos subvencionables la edición del catálogo de la exposición, el Comisariado, el transporte de las obras de arte desde el lugar en que se encuentran ubicadas a la sala de exposiciones y regreso, así como entre las salas, y los seguros inherentes a la exposición, las visitas guiadas, los honorarios de artistas, el personal contratado y la publicidad de la exposición.

El importe máximo de la subvención será, en el caso de proyectos culturales de especial trascendencia, el 65% del presupuesto depurado.

No obstante, en el caso de los Ayuntamientos, Organismos Autónomos Municipales y Mancomunidades de Ayuntamientos el importe máximo no superará los 50.000 euros, mientras que en el caso de las Asociaciones, Fundaciones Privadas y Cooperativas de Iniciativa Social, el importe máximo no superará los 60.000 euros.

INTERÉS CULTURAL

Por lo que respecta a los proyectos de interés cultural, en ningún caso la subvención será superior a 35.000,00 euros. Habrá un máximod el 50% del presupuesto depurado para el caso de los Ayuntamientos, Organismos Autónomos Municipales, y Mancomunidades de Ayuntamientos y del 65% del presupuesto depurado en el caso de las Asociaciones, Fundaciones Privadas y Cooperativas de Iniciativa Social.

En lo que respecta a los Festivales de Bizkaia, ascenderá al 70% del presupuesto depurado, y, en ningún caso, superior a 35.000 euros, mientras que en exposiciones de prácticas artísticas contemporáneas de especial relevancia en un sólo municipio se subvencionará el 50% del presupuesto depurado, y en todo caso no superará los 1.000 euros.

En el caso de proyectos de exposiciones coordinadas en varios municipios, el importe máximo de la subvención para cada uno de los proyectos que se coordina será el 70% del presupuesto depurado, y en todo caso no superará los 2.500 euros.