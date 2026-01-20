Bizkaia inaugura la temporada del 'txotx' con 98.500 litros de sidra de la cosecha de "más positiva de los últimos años"

Inauguración de la temporada del 'txotx' en Bizkaia. - BIZKAIKO SAGARDOGILEEN ELKARTEA

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha inaugurado este martes la temporada de 'txotx', con 98.500 litros de sidra natural tras una cosecha de 2025 que se presenta como una de las "más positivas de los últimos años, tanto en cantidad como en calidad".

El acto de presentación se ha desarrollado en la sidrería Uxarte de Amorebieta-Etxano, en un caserío de más de 400 años, ubicado en el barrio Montorra.

En el evento han estado presentes el director general de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, Andoni Agirrebeitia, la directora de Calidad y Promoción Alimentaria del Gobierno Vasco, Nora Beltrán, la alcaldesa de Amorebieta, Ainhoa Salterain, el presidente de la Asociación de Productores y elaboradores de sidra de Bizkaia, Jose Antonio Zamalloa, así como productores, proveedores y personas relacionadas con este sector.

Según ha dado a conocer la Asociación de Elaboradores de Sidra de Bizkaia - Bizkaiko Sagardogileen Elkartea, la cosecha de 2025 en Bizkaia, que se ha traducido en la elaboración de 98.500 litros de sidra natural, se presenta esta temporada como "una de las más positivas de los últimos años, tanto en cantidad como en calidad".

Desde Bizkaiko Sagardogileen Elkartea han reiterado su compromiso con un producto elaborado con "manzana autóctona" y han asegurado que siguen trabajando para ofrecer a los clientes una sidra "con características especiales", además de apostar también por crear nuevas sidras.

FERNANDO GONZÁLEZ, EMBAJADOR DE LA SIDRA

El cocinero FeRnando González, recientemente distinguido con una estrella Michelin, ha sido el encargado de inaugurar la temporada del 'txotx' en el territorio vizcaíno, una elección que, según la asociación, "pone en valor la estrecha relación entre gastronomía, territorio y producto local".

Chef del restaurante La Revelía de Amorebieta-Etxano, Fernando González ha desarrollado una propuesta gastronómica basada en "el respeto al entorno, la cercanía con los productores y la defensa del producto de temporada y km 0", han destacado desde Bizkaiko Sagardogileen Elkartea.

Como embajador, Fernando González será el encargado de representar y difundir el nombre y los valores de la Sidra de Bizkaia, "contribuyendo a su proyección y reconocimiento y reforzando el vínculo entre la gastronomía de calidad y los productos del territorio", ha apuntado la asociación.

El propio Jose Antonio Zamalloa ha hecho entrega a Fernando González del 'Sagardo Laguna', convirtiéndole así en el nuevo embajador de la sidra vizcaína en la presente temporada.

CARACTERÍSTICAS DE LA SIDRA

La sidra ha llegado este año a las kupelas en abundancia alcanzando los 98.500 litros, lo que ha permitido a los productores trabajar con mayor volumen de fruta, "siempre manteniendo los criterios de selección y origen que caracterizan a la sidra de Bizkaia", ha subrayado la asociación.

En la actualidad, la asociación de Fruticultores de Bizkaia, BIALKA, cuenta con 40 explotaciones de 75 hectáreas, lo que permite trabajar conjuntamente con Bizkaiko Sagardoa.

La calidad de la manzana ha sido "muy buena, con un grado de maduración óptimo y un buen estado sanitario del fruto", han explicado durante la presentación, para añadir que estas condiciones han favorecido "una fermentación equilibrada y han dado como resultado sidras que irán evolucionando a lo largo de los meses".

El presidente de los sidreros de Bizkaia, Jose Antonio Zamalloa, ha indicado que encontrar sidras diferentes en distintos puntos de maduración suele ser "indicador de un año de manzanas" y ha añadido que "la sidra tiene que estar buena para consumirla en invierno y también en verano".

Desde el punto de vista sensorial, han explicado que las sidras de este año son de "un color más claro, destacan por su frescura, su equilibrio en boca y una agradable intensidad aromática, con perfiles frutales limpios y definidos".

Presenta "una acidez integrada, que aporta viveza y facilidad de consumo, una graduación de 6,2% y un cuerpo armónico que la hace accesible y versátil", han detallado, para asegurar que se trata de una sidra que "refleja el buen trabajo realizado en los manzanales y en las sidrerías, fruto del esfuerzo conjunto y el valor de una sidra elaborada exclusivamente con manzana local". "Los amantes de la sidra van a degustar un producto de gran nivel", ha asegurado Zamalloa.

Por otro lado, el presidente de los sidreros de Bizkaia ha subrayado la necesidad de avanzar hacia "un modelo sostenible y rentable, tanto en los manzanales como en la elaboración de la sidra y en la actividad de las sidrerías".

Asimismo, ha destacado como "esencial el apoyo y la confianza del consumidor, claves para continuar apostando por un producto ligado al territorio, a la tradición y al futuro del sector".

INNOVACIÓN Y AVANCE

A nivel de innovación, la asociación ha indicado que se sigue trabajando en la elaboración de diferentes sidras como la sidra de hielo y otras como la sidra de alta graduación. Las distintas elaboraciones se llevan a cabo tanto en las instalaciones de la bodega experimental que la Diputación Foral de Bizkaia tiene en Zalla, como en la bodega Uxarte de Amorebieta-Etxano.

La sidra de hielo, con una graduación de 11%, es una bebida obtenida mediante la fermentación del mosto concentrado de manzanas congeladas. El proceso consiste en extraer el jugo de manzana mientras contiene hielo, lo que permite obtener un líquido con alta concentración de azúcares y aromas.

La sidra natural de alta graduación es seca, ligeramente amarga y presenta aromas tostados. Surge del proceso de elaboración de la sidra de hielo, ya que con una parte del mosto aprovechado en dicho proceso se obtiene esta sidra de mayor graduación. Ha sido fermentada en barrica de roble, lo que le aporta complejidad, estructura y carácter.