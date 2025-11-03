Bizkaia invertirá entre 700 y 800 millones de euros en la renovación de Metro Bilbao

La diputada general de Bizkaia y presidenta del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y de Metro Bilbao, Elixabete Etxanobe; y el director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena - EUROPA PRESS

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia y presidenta del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y de Metro Bilbao, Elixabete Etxanobe, ha anunciado una inversión de entre 700 y 800 millones de euros para la "segunda generación" de Metro Bilbao, que traerá nuevas unidades y una renovación del sistema de comunicaciones, así como "la línea 5 y la línea 4 que dibuja el futuro" del territorio.

Etxanobe ha comparecido ante los medios de comunicación junto al director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, en una rueda de prensa convocada con motivo del 30 aniversario del servicio de transporte, que se ha celebrado en la estación de Sarriko este lunes por la mañana.

La diputada general de Bizkaia ha añadido que a finales de este año tendrá elaborado un "documento técnico que detalle todas las características de la segunda generación de Metro Bilbao", que traerá nuevas unidades y sistema de comunicaciones. Una vez definido el documento, convocará al Consejo del Consorcio de Transportes de Bizkaia para licitar el proyecto.

"Será entonces cuando podamos dar más detalles, pero podemos adelantar que esta va a ser una inversión muy importante, de entre 700 y 800 millones de euros. La diputación ha elaborado un plan financiero para abordar el 50% que le corresponde de esta inversión", ha detallado Elixabete Etxanobe.

La presidenta del CTB ha dicho que la pretensión de la renovación es "dar respuesta a cambios demográficos que en estos 30 años ha vivido Bizkaia, en zonas como Uribe Kosta, donde la población se ha incrementado y las necesidades son mayores", y ha añadido que están "trabajando en la línea 5 y el futuro de Bizkaia dibuja la línea 4".

En ese sentido, ha comentado que en estos momentos el CTB está trabajando en un proceso de "definición técnica" en el que ver "cuáles tienen que ser esas características" del futuro metro, un "proceso complejo", ha dicho, que "espera" tener a finales de año.

Por su parte, el director gerente de Metro Bilbao ha añadido a este respecto que han identificado la "necesidad" de renovar las 37 unidades más antiguas, que "tendrán más capacidad" y estarán "terriblemente sensorizadas".

"Las nuevas unidades van a ser capaces de trasladar información en tiempo real", lo que propiciará un "mantenimiento predictivo", ha explicado Arruabarrena, que ha añadido que "solo con el cambio de trenes actuales a nuevas unidades comporta cerca de un 35% menos de consumo".

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO

Con motivo del 30 aniversario de Metro Bilbao, que se cumplirá el próximo día 11 de noviembre, se han organizado diversas actividades que tendrán lugar en los próximos meses y sobre las que se han adelantado algunas fechas.

Ese día, fecha del aniversario, se repartirán dulces y recortables "en diferentes puntos y horarios", y tendrá lugar una actuación de coros en la estación de Moyua.

Por otro lado, a partir del día 14 de noviembre podrá adquirirse en las librerías Elkar el libro 'Hurrengo geltokia...' (Próxima parada...) que tratará diversas historia del metro.

El día 22 de diciembre tendrá lugar 'Gabonetako trena' (El tren de navidad), una iniciativa para el público infantil que recorrerá un viaje en metro en el que durante una hora podrán realizarse diversas actividades.

De cara al año que viene, los días 30 y 31 de enero tendrá lugar un campeonato de futbolín en la estación de Ansio, y en la noche del 29 al 30 de marzo se celebrará una nueva edición de 'Underrun', la carrera que transita por las vías del metro, que en esta ocasión tendrá dos recorridos, han avanzado.

Al inicio de la rueda de prensa, el director gerente de Metro Bilbao ha anunciado que la mañana de este lunes una mujer ha dado a luz a un bebé en la estación de metro de San Ignacio, hecho del que no ha querido ofrecer más detalles. Arruebarrena ha recordado que se trata del segundo nacimiento en las instalaciones de Metro Bilbao durante sus 30 años de historia.