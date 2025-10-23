Bizkaia ofrece visitas musicadas, experiencias inmersivas y espectáculos de luz en el 125º aniversario del Palacio foral

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio foral de la Diputación de Bizkaia acogerá en los próximos meses visitas musicadas, experiencias inmersivas y espectáculos de luz dentro de las iniciativas organizadas con motivo de su 125º aniversario.

Desde principios de año, la Diputación ha impulsado diferentes acciones con el objetivo de acercar el Palacio Foral, ubicado en la Gran Vía bilbaína, y su historia a la ciudadanía.

"Queremos mostrar el Palacio Foral como nunca, con nuevos formatos y propuestas que sorprendan al público. Es patrimonio histórico y arquitectónico que nos pertenece a todas y todos los bizkaitarras. De ahí el carácter abierto y participativo de estas acciones con motivo de su aniversario", ha señalado la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga.

La próxima actividad llegará la próxima semana, con una experiencia inmersiva en "una caja de la historia" que estará situada frente a este edificio.

Esta propuesta estará disponible entre el 27 de octubre y 10 de noviembre, en horario de 9.00 a 19.00 horas, y permitirá a la ciudadanía "recorrer 18 metros lineales como si se encontrara en el interior del Palacio", ha explicado la Diputación. Además, servirá para recordar efemérides como el quinto centenario del Fuero Nuevo y el próximo 150º aniversario del Concierto Económico.

Durante los meses de noviembre y diciembre, el Palacio será escenario de visitas musicadas abiertas al público. Estos recorridos, de una hora, invitarán a descubrir espacios como la vidriera, el salón de sesiones, el salón de los espejos y el salón de recepciones, acompañados de música en directo.

Habrá tres pases diarios, con aforo limitado a 60 personas por sesión y, entre las actuaciones destacadas, se contará con la Sociedad Coral de Bilbao -con el Coro Infantil, arpista Marion Desjacques, soprano Marta Ubieta y Coro Sinfónico- los días 15 y 22 de noviembre y con la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) los días 13 y 20 de diciembre.

La inscripción previa para los conciertos de noviembre podrá hacerse a partir del 3 de noviembre desde la página web www.bizkaia.eus.

ESPECTÁCULO DE LUZ

Por otro lado, del 21 al 27 de noviembre, la fachada del Palacio Foral será el escenario de un espectáculo de luz mapping que relatará la historia de Bizkaia "de forma creativa y accesible para viandantes".

Por lo que respecta al concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Sociedad Coral de Bilbao que iba a celebrarse el pasado 4 de octubre y fue suspendido por la lluvia, Arrizabalaga ha explicado que "al menos en un corto plazo" no está previsto volver a programarlo, dado que habría que tener en cuenta las agendas de las dos formaciones y además que estos próximos meses suelen ser de "época de lluvias".