Bizkaia pone en marcha una campaña que reivindica "vivir libre y sin miedo" en el marco del Día contra la LGTBIfobia

Archivo - Varias personas durante una concentración de entidades LGTBI - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Diputación vizcaína reitera su "compromiso firme e inequívoco" con "la igualdad, la diversidad y los derechos de todas las personas"

BILBAO, (EUROPA PRESS)

La Diputación Foral de Bizkaia ha lanzado una campaña enmarcada en el Día contra la LGTBIfobia, que se celebrará el domingo 17 de mayo, en la que se reivindica que todas las personas "sean visibles y puedan vivir libres y sin miedo".

La campaña, promovida por el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la institución foral vizcaína, ha sido presentada este lunes por la diputada foral del ramo, Teresa Laespada.

La iniciativa cuenta con la participación de Ekain Perrino, el joven de la localidad vizcaína de Basauri que en junio de 2021 sufrió una agresión homófoba y por la que diez acusados fueron condenados a dos años y un más, a un año y dos meses, así como de Miren Moreira.

La campaña lanzada por la institución foral ha sido puesta en marcha "ante quienes quieren reducir derechos, recortar libertades y decirnos cómo vivir", según han destacado y Laespada ha destacado que ante quieres pretender recortar libertades, la Diputación responderá "con más derechos, más igualdad y más democracia".

La iniciativa, presentada, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia, reivindica que "todas las personas sean visibles y puedan vivir libres y sin miedo" y pretende "ser una respuesta" ante quienes "quieren reducir derechos, recortar libertades y decirnos cómo vivir".

Laespada, que ha estado acompañada por Perrino y Moreira, ha reiterado el "compromiso firme e inequívoco" de la institución foral "con la igualdad, la diversidad y los derechos de todas las personas" en un contexto global "donde resurgen discursos que cuestionan avances sociales fundamentales".

"DEFENDER LO CONQUISTADO"

La diputada foral ha asegurado que ese tipo de discursos "legitiman la exclusión de la diferencia y, por eso, es más necesario que nunca defender lo conquistado y seguir avanzando".

Laespada ha asegurado a este respecto, que "frente a ese clima de intolerancia que se extiende más allá de nuestras fronteras pero que también resuena en Bizkaia" hay que "reafirmarse en esa idea sencilla y esencial: la tolerancia no es debilidad, es un valor democrático irrenunciable y defenderla exige claridad, valentía y un compromiso activo desde las instituciones, pero desde la sociedad en su conjunto".

Según ha dicho, la LGTBIfobia "no es una realidad del pasado", sino que "al contrario, persiste y está resurgiendo en forma de agresiones, discriminación, invisibilización y discursos de odio que amenazan la convivencia democrática".

Laespada ha asegurado que "frente a esta realidad", la institución foral tiene claro "que no cabe la indiferencia" y que "defender los derechos de las personas LGTBI es defender los Derechos Humanos".

En este sentido, ha recordado que el "Informe de incidentes de odio de Euskadi" elaborado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco señala que, en 2024, los delitos por la orientación o identidad sexual fueron uno de cada cuatro delitos de odio cometidos en Bizkaia, un total de 30 delitos.

De igual modo, Laespada ha reconocido que se trata de una campaña de sensibilización que "reivindica cuestiones muy básicas", porque, "lamentablemente, es lo toca hacer en estos tiempos que estamos viviendo". "Insistir en que, frente a quienes pretenden imponer el miedo o limitar libertades, respondemos con más derechos, más igualdad y más democracia. Visibles, libres y sin miedo", ha concluido.

Según ha destacado, la campaña "Visibles, libres y sin miedo" nace con la "convicción profunda", el hecho de "que ninguna persona debería ocultarse, callar o sentir por temor a ser quien es".

"ROSTRO Y VOZ"

Según ha dicho, la iniciativa presentada este lunes "pone rostro y voz a una realidad que todavía duele y que todavía. como sociedad", no se ha normalizado.

Laespada ha destacado que la campaña está protagonizada por dos "personas valientes", una mujer que reividica el derecho a vivir su vida con naturalidad y un hombre que decidió no quedarse en silencio".

La diputada ha subrayado que sus historias "en ningún caso buscan provocar la compasión sino el compromiso", ha incidido en que desde la Diputación se busca ese compromiso y ha apuntado que las historias recuerdan que "detrás de cada dato, hay vidas, hay trayectorias y un deseo sencillo y legítimo: vivir con dignidad y libertad".

En ese sentido, ha asegurado que con la campaña se dice "con claridad" que la LGTBIfobia "no tiene cabida en nuestra convivencia" y que "frente al odio, a la violencia" se responde "con derechos", con el apoyo institucional y con un "mensaje firme", en el sentido de que la "diversidad forma parte de nuestra sociedad y protegerla es una resposabilidad colectiva".

Laespada ha incidido en que la Diputación foral quiere personas visibles, libres y, sobre todo, sin miedo, porque detrás de cada agresión, detrás de cada insulto, detrás de cada silencio impuesto, hay derechos vulnerados y por la LGTBIfobia no es un problema individual, es una forma de intolerancia que interpela al conjunto de la sociedad".

La diputada ha asegura que la campaña recuerda que "la libertad no es un principio abstracto", sino una condición que debe garantizarse en la calle, en el trabajo, en los centros educativos, en el espacio pública, "en la vida en convivencia".

La diputada ha asegurado que con la campaña se lanza un "mensaje claro y firme" al respecto de que "no hay lugar para el odio, para la discriminación ni para la violencia". La iniciativa presentada este lunes es, según ha dicho, una "invitación a mirar de frente, a no apartar la mirada, a convivir, a vivir juntos, a respetarnos y a que todos puedan vivir sin miedo de ser quien es".

Laespada ha subrayado a este respecto que la Diputación foral de Bizkaia reivindica "con toda su intención que la diversidad es un valor esencial de nuestra sociedad y que debemos aprender a vivir con ella, no sólo a pelearla, sino a sentirnos orgullosos de ella".

En este sentido, ha defendido que desde la institución foral se rechaza cualquier forma de discriminación o violencia de orientación o de identidad sexual, se defiende reforzar el compromiso con políticas públicas que garanticen la "igualdad real y efectiva" y se apelar a la responsabilidad colectiva para construir entornos "seguros, inclusivos y libres de odio".

Tras las palabras de Laespada, han tomado la palabra Ekain Perrino y Miren Moreira. El vecino de Basauri ha destacado que participa en la campaña porque cree que "nadie debería sufrir una agresión por ser quien es", ha recordado que lo que vivió fue una experiencia "muy dura", pero ha dicho que "con el tiempo" entendió que compartir su historia "puede ayudar a otras personas que están pasando por algo parecido" y ha asegurado que por eso ha participado en la iniciativa, porque "nadie debería sentir miedo por ser quien es".

Para él, "participar en esta campaña es una forma de convertir una experiencia dolorosa en un mensaje de apoyo, dignidad y esperanza" y si su "historia ayuda, aunque sea a una sola persona, todo esto habrá merecido la pena".

Por su parte, Moreira ha recocido que su historia "casi ha sido al revés" y que "afortunadamente ha tenido una vida en la que siempre ha sido visible" como mujer, lesbiana, feminista, monomarental y siempre ha tenido la suerte de "poder vivirlo de forma visible", de forma "libre y, por supuesto sin miedo".