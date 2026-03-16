Bizkaia presenta su campaña antirracista 'Bizkaia koloretan' en el marco del Día Internacional contra el Racismo

Presentación de la campaña - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha lanzado la campaña de sensibilización 'Bizkaia koloretan', en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el próximo 21 de marzo, y se suma al Festival multicultural y antirracista Damba en la denominada 'Semana contra el racismo en Bizkaia'.

Según ha informado la Diputación foral vizcaína en un comunicado, la presentación de la campaña, llevada a cabo este lunes en Portugalete, ha contado con la participación de la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, y la alcaldesa del municipio, María José Blanco.

Durante la presentación de 'Bizkaia koloretan', Laespada ha indicado que es necesario entender que "la diversidad es riqueza colectiva" y que, aunque existan "dificultades y oportunidades", nunca se debe considerar como "un problema".

"Trabajamos por una Bizkaia donde todas las personas puedan vivir con dignidad, sentirse de aquí y participar plenamente en la vida social, cultural y política. Una Bizkaia socialmente avanzada, donde el espacio público es el espacio de todas y todos, y donde se garantiza el ejercicio efectivo de derechos y obligaciones impulsando la escucha, la empatía y la acogida", ha agregado.

También se ha referido a la guerra en Irán y ha sostenido que "Europa debe reafirmar su compromiso con la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de controversias como única vía capaz de frenar la violencia y proteger a las poblaciones civiles".

Por su parte, la alcaldesa de Portugalete ha subrayado su apuesta por "continuar trabajando a favor de la convivencia y la diversidad, para conseguir una sociedad más justa e inclusiva, basada en la defensa los Derechos Humanos y la igualdad".

Además, ha defendido el compromiso del consistorio con la "construcción de un Portugalete antirracista, donde la convivencia y el respeto a la diversidad sean una realidad plausible". "Frente al racismo y los discursos de odio de quienes quieren imponer un falso relato, es necesario seguir construyendo respuestas colectivas basadas en la razón, la solidaridad, la igualdad y la defensa firme de los Derechos Humanos", ha añadido.

En adición a la campaña de la Diputación, a partir de este lunes se irán desarrollando diversas actividades del Festival multiculutural y antirracista Damba, apoyado por la institución foral.